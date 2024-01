Ces grottes précipitent la fin des glaciers himalayens

Ils ont progressivement appris à éviter ces dangers. Année après année, en explorant le glacier de Ngozumpa, Gulley s'est étonné des similitudes entre ces grottes de glace sinueuses et les grottes de calcaire, leur véritable différence étant que dans le glacier, les festons, les cannelures, les stalagmites et les stalactites s'étaient sculptés en quelques mois, et non en milliers d'années.