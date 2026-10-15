États-Unis : à mesure que le lac Powell s'assèche, la boue progresse

Pour prendre des mesures dans un tel environnement, il faut de la patience et un capitaine réfléchi. Depuis le minuscule bateau, Cari Johnson fixe une GoPro à l’extrémité d’une perche de peinture télescopique. Elle la déploie ensuite à quatre mètres de hauteur, juste à côté du plateau sédimentaire. Le bateau zigzague parallèlement à la corniche qui s’effondre, faisant osciller la caméra tandis qu’elle prend des milliers de photographies. La géologue importe ensuite les clichés dans un modèle qui lui donne une idée de la hauteur et du volume du plateau. Avec suffisamment de ces images, les scientifiques pourraient prédire le moment et la manière dont les sédiments avancent dans le réservoir et où la nouvelle boue va s’accumuler, explique-t-elle.

Plus tard, au niveau d’un seuil nouvellement exposé, Cari Johnson descend du bateau et grimpe sur un banc de gravier au milieu du fleuve pour effectuer un prélèvement. Lorsque le fleuve sculpte suffisamment la boue, il peut atteindre la roche mère et former subitement une cascade, un obstacle dangereux pour n’importe quel bateau. À l’aide de sa binette en métal, la géologue fend une portion de roche pour essayer de comprendre la vitesse à laquelle elle pourrait s’éroder si le débit du fleuve venait à augmenter.

Ces recherches peuvent servir à la gestion du réservoir et assurer la protection des plaisanciers. Il est également fascinant de voir qu’une cascade peut se former en temps réel, souligne Cari Johnson. Elle qui fait carrière dans l’étude des couches rocheuses du temps profond de la Terre constate que la plupart des dépôts sédimentaires du lac Powell se sont formés en un clin d’œil à l’échelle géologique, en environ 60 ans. Ils sont remontés ici, dans la zone de transition entre le fleuve Colorado et le lac, principalement en raison de décisions humaines et de la construction d’infrastructures, et non simplement sous l’effet de forces naturelles. L’étude du déplacement des sédiments dans les réservoirs pourrait donner un aperçu de la manière dont les eaux doivent être gérées partout dans le monde, explique la géologue, la rareté de la ressource en eau et le changement climatique mettant les infrastructures humaines à l’épreuve.

« Je vois tout ce système comme la meilleure expérience à laquelle je participerais », déclare la géologue. « Et je dis “la meilleure” dans le sens où elle est passionnante, pas forcément parce que c’était une bonne chose à faire ».

Le fleuve Colorado a besoin de sédiments. Ces derniers forment des plages dans le Grand Canyon, créent des habitats et transportent des nutriments en aval. Une partie des sédiments désormais piégés dans le lac Powell aurait voyagé jusqu’au golfe de Californie, au Mexique. « C’est un sous-produit que nous ne gérons pas », souligne Mike DeHoff, au sujet des montagnes de boue devant lesquelles nous passons.

Ceci soulève une question qu’il devient de plus en plus difficile d’éviter avec la baisse du niveau du lac Powell : comment serait-il possible de mieux gérer toute cette boue ? Une option serait de continuer à utiliser le barrage du Glen Canyon comme piège géant à sédiments, même si le réservoir situé derrière lui perd en volume. Mais pour Mike DeHoff, cela consisterait à reproduire l’erreur à l’origine du problème. « Même malgré la disparition du lac Powell, certaines personnes pourraient choisir de faire du barrage Glen Canyon un immense butoir à boue », déclare-t-il.

Mike DeHoff préfère une approche plus simple, tout du moins en principe : gérer le Colorado comme un fleuve, et non pas comme un système de plomberie, pour « laisser passer les sédiments » en contournant le barrage Glen Canyon. « Mais cela ne fonctionne que si vous vidangez le lac Powell », remarque Anne Castle, ancienne représentante fédérale à la Commission fluviale du Haut-Colorado.

Cette dernière a participé à deux excursions du projet Returning Rapids dans le Cataract Canyon. Selon elle, le barrage Glen Canyon n’a pas été pensé pour la situation dans laquelle se trouve actuellement le lac. Avec l’augmentation des températures, le volume d’eau issue de la fonte des neiges qui alimente le cours supérieur du fleuve diminue, et les officiels devraient sérieusement se demander si la poursuite de l’exploitation du lac Powell est judicieuse. Le fermer signifierait supprimer une source de production hydroélectrique et un lieu de stockage en eau potable qui alimente des dizaines de millions de personnes. La capacité de stockage du lac constitue un élément clé des accords sur l’eau de longue date parmi les États américains qui dépendent du fleuve Colorado. Mais « la situation à laquelle nous sommes désormais confrontés nécessite que nous réexaminions certaines de nos hypothèses ainsi que la manière dont nous pouvons utiliser au mieux les infrastructures avec le fleuve que nous avons aujourd’hui », conclut Anne Castle.

L’administration fédérale actuelle n’est pas prête à réfléchir à l’avenir. Elle a récemment publié un nouveau plan de gestion du fleuve Colorado et s’intéresse essentiellement à conserver autant d’eau que possible dans le lac Powell. Les représentants fédéraux n’ont pas procédé à d’importantes libérations d’eau du barrage Glen Canyon depuis 2023, lesquelles sont destinées à reconstruire les plages asséchées du Grand Canyon.

Si l’accumulation de neige continue de chuter dans le cours supérieur du fleuve comme les modèles climatiques le prédisent, de plus grandes quantités de boue seront exposées et finiront dans le réservoir. L’avenir du fleuve dépendra partiellement de la quantité d’eau issue de la fonte des neiges et de la façon dont le Colorado est géré. Après un été qui a battu tous les records de chaleur et de sécheresse, tous les regards sont braqués sur l’hiver à venir et ce qu’il apportera. Le « super El Niño » fait espérer une renaissance du lac Powell. Mais les volumes d’eau nécessaires pour le remplir ne pourraient être atteints en un seul hiver arrosé et demanderaient des années de changement durable.

Une année sèche suffirait à durcir davantage encore la position des décisionnaires et à conduire à des choix difficiles en matière de répartition et d’utilisation de la ressource en eau rare de la région. « D’une façon ou d’une autre, je pense que le fleuve va gagner », confie Mike DeHoff. « Et nous serons au premier rang pour voir ce qui se passera ».

Lorsque Cari Johnson atteint finalement la crête des sédiments du lac Powell, elle est enfoncée dans la boue jusqu’aux chevilles. Son visage et ses mains sont recouverts de fins sédiments, provenant de l’érosion des Rocheuses, transportés ici par un fleuve avant d’être piégés par un réservoir et un barrage.

La géologue a commencé à se dire dernièrement que cette étrange anomalie sédimentaire dans l’histoire de la Terre finirait par apparaître dans les registres géologiques. Si dans 10 millions d’années, un géologue tombait sur une couche de sédiments du lac Powell, saurait-il ce qu’il s’est passé ? Pourrait-il savoir avec exactitude ce qu’il a sous les yeux ?

« J’ai devant moi une nouvelle échelle des temps géologiques », constate Cari Johnson avant de conclure « Je n’en reviens pas. C’est en quelque sorte la pierre de Rosette. Nous avons beaucoup d’enseignements à en tirer ».