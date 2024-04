Biomatériaux : comment inventer la mode de demain ?

Chaque année, près de 130 milliards de vêtements neufs sont vendus dans le monde. Selon les estimations de l’Agence de la Transition écologique, ce chiffre a augmenté de 40 % en quinze ans. Face à toujours plus de choix et de quantité, les consommateurs se sont habitués à suivre le rythme des nouvelles tendances et collections des grandes enseignes de la fast fashion.

Aujourd’hui plus polluante que les vols internationaux et le trafic maritime réunis, l’industrie du textile rejette 4 milliards de tonnes de gaz à effets de serre par an, soit près de 10 % de l'ensemble des émissions mondiales de CO2. Le choix de matières premières très gourmandes en eau comme le coton ou encore dérivées du pétrole comme le polyester, mais également les méthodes de fabrication des vêtements, parfois hautement toxiques, ont des conséquences désastreuses sur les écosystèmes. Le secteur cumule à lui seul 20 % des rejets en eaux usées de la planète. Les conditions de travail des populations exploitées, dont une grande majorité de femmes, sont également particulièrement alarmantes d’autant plus que 80 % des flux de produits finis proviennent des pays en développement.

Cependant, depuis quelques années, des start-ups, entreprises, designers et ingénieurs des matériaux se sont mis en quête de nouvelles solutions innovantes, plus éthiques et respectueuses de l’environnement. Certains se sont tournés vers des réponses au plus proche de la nature en développant des produits dits « biosourcés » : des étoffes en soie d'écorce d’orange, des rembourrages en mousse d’algue, du cuir de champignon ou encore de cactus, les possibilités sont infinies.

À LA (RE)DÉCOUVERTE DES MATIÈRES PREMIÈRES

Face à l’urgence climatique, un certain nombre d'initiatives comme le Green Deal lancé par la Commission Européenne, qui vise à mettre l’Europe sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050, encourage l’innovation dans la recherche de ces nouveaux matériaux. « Entièrement ou partiellement fabriqués à partir de ressources biologiques, en comparaison aux matières premières d’origine fossile », ces biomatériaux sont de plus en plus recherchés dans l’industrie de la mode.

Par exemple, l’entreprise sicilienne Orange Fiber, créée par Adriana Santonocito et Enrica Arena s’est spécialisée dans la fabrication d’une soie obtenue par extraction de la cellulose d'écorces et de pépins d’orange. La conception de ce produit permet de recycler les déchets de l’industrie du jus de fruits dans la région, et propose une alternative à la soie animale. Cette soie a su séduire de grandes maisons de couture comme Salvatore Ferragamo qui a lancé en 2017 une collection de foulards en fibre d’orange, mais également de grandes enseignes comme H&M.