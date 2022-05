Stress hydrique : les nappes phréatiques françaises ont soif

Nos nappes phréatiques se fragilisent et ne se reconstruisent plus comme avant. Depuis 2014, les périodes de grandes chaleurs et de sécheresses se multiplient partout dans le monde, y compris en France.

« Les années historiques de sécheresse en 2017, 2018, 2020, ont démarré surtout parce que l’on a eu des vagues de chaleur, des vagues de sécheresse. Par exemple, en 2018, pendant quinze jours entre juillet et août, il y a eu une vague de chaleur. En 2019, le mois de juin caniculaire a marqué toute la France. C’est ce qui nous a plongés dans un état de sécheresse immédiat, mais nous avions de très bonnes recharges hivernales pour nous soutenir. Cette année, on n’en a pas. Elles ne se sont pas reconstituées. C’est ça le gros problème, on démarre l’été sans recharge » explique l’hydrologue Emma Haziza.

Le dernier rapport sur la situation hydrogéologique au 1er mai 2022, publié par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), indique que « la fin de l’hiver et le début du printemps sont une période charnière et les pluies insuffisantes ont fortement impacté l’état des nappes ». Parmi les localités les plus touchées par des faibles niveaux d’eau, la Vendée, le Maine et la Touraine sont mis en avant, ainsi que la Côte d’Azur, de Provence et le sud de la Drôme.

« Cette année, la situation est critique pour les sols et les eaux de surface, en vue de la période estivale. Concernant les nappes, nous avons déjà relevé des situations similaires ou plus critiques dans le passé. Le point à surveiller est la fréquence d’apparition de ces phénomènes. Beaucoup d’actions sont mises en œuvre depuis de nombreuses années, telles que la limitation des volumes prélevables, des études sur l’infiltration des eaux pluviales et la désimperméabilisation des sols » précise l’Unité évaluation et valorisation des connaissances sur l’eau à National Geographic. Les solutions citées concernent uniquement les eaux souterraines, les actions proposées pour les autres types d’eaux ne sont pas suivies par le BRGM.

Emma Haziza l’affirme « l’homme a compris que sa survie dépendait du fait de contrôler l’eau ». Pourtant, lorsque les précipitations se font plus rares, avons-nous toujours la main sur l’eau ? « On sait que les pluies qui arrivent maintenant vont être rapidement évaporées au niveau atmosphérique et seront reprises rapidement par les premières couches de sol et la végétation, et n’auront pas le temps de pénétrer dans les sols. On est en train de se confronter à la réalité du fait qu’il y a un manque de pluie très marqué ».

Malgré la volonté humaine de contrôler l’eau en canalisant les rivières, en bétonnant, en déviant des fleuves, en déplaçant les cours d’eau par des canaux et même en essayant de provoquer la pluie, les éléments réagissent au réchauffement climatique et à nos modes de vie.

« On va vivre des inondations plus violentes, des tempêtes et des passages de grêle comme en Allemagne récemment. On voit que la pluie n’est plus une simple pluie, comme on la connaît en France. C’est un type de pluie qui ravage tout sur son passage, elle va surtout ruisseler, très peu s’infiltrer. Le peu qui s’infiltre sera récupéré par la végétation, donc elle ne va pas concourir à améliorer l’état des nappes » alerte Emma Haziza.

Le phénomène de gouttes froides continue de s’intensifier et perturbe les prévisions, ce qui rend la météo difficilement contrôlable pour les humains. « Cette année, on va revivre sans aucun doute des températures extrêmes, à l’image de ce que l’on observe en Inde. Le cycle terrestre fait que l’on s’approche de la période la plus propice à des températures importantes. Vous ajoutez à cela une anomalie thermique, un effet de serre qui s’est accéléré, cela donne des températures difficilement maîtrisables pour l’Homme. »

QUEL IMPACT AVONS-NOUS SUR NOS NAPPES PHRÉATIQUES ?

Selon l’experte en hydrologie, les êtres humains ont un véritable impact sur les nappes. « À échelle mondiale, 63 % de nos pluies sont fabriquées depuis les continents et pas depuis les océans. Il y a plus de flux d’évaporation au niveau océanique que de pluie, à part au-dessus des océans. Ces masses d’air humides arrivent ensuite […] sur les continents, et elles s’y recyclent. L'eau a besoin d’arbres, de sols, d’être intégrée dans les milieux pour permettre l’évaporation. […] À partir du moment où l’on a perdu entre 50 et 80 % de nos zones humides en France, on a perdu la capacité de ces masses d’air humides à pouvoir se renouveler, pour redonner des pluies au niveau du continent. Puisque l’on a fragilisé le milieu, ça commence à se voir de manière très importante. »