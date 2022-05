Vagues de chaleur record en Inde et au Pakistan : le changement climatique en action

L’ADAPTATION, SEULE OPTION VIABLE POUR LES PAYS PAUVRES

Le porte-parole de Fridays for Future indique que sur place, les citoyens ne pensent pas modifier leurs habitudes pour éviter que ces phénomènes ne se reproduisent, le problème vient de plus loin. « À l'échelle individuelle, personne ne va agir puisqu’ils pensent que le sort n’est pas entre leurs mains. Les effets du changement climatique affectent le Pakistan encore plus vite que n’importe quel autre pays. Ce n’est pas la faute des populations ou du gouvernement, c’est un problème collectif ».

Pour Iqbal Badruddin Jamal, les Pakistanais n’ont qu’une seule option : s’adapter. « Je pense que l’Inde et la Chine pourraient agir sur leurs émissions de gaz à effets de serre mais ici nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous devrions plutôt nous inquiéter de la manière dont nous allons avancer. La seule solution, pour un pays qui émet moins d’émissions [que les pays les plus pollueurs], c’est de s’adapter ». Si depuis quelques années, le pays parvient à stabiliser son taux d'émissions par habitant, celui-ci reste cependant quatre fois plus élevé qu'en 1990.

Des incendies se déclarent dans plusieurs régions, ravageant des forêts entières. La semaine dernière, nos confrères et consœurs du Monde rapportaient les dégâts causés par l’incendie d’une gigantesque décharge en Inde. « Sous l’effet de la chaleur, le méthane généré par la matière organique en décomposition s’est enflammé. La capitale de l’Inde, qui, comme le reste de l’Asie du Sud, est au cœur d’une vague de chaleur record, a été enveloppée d’une épaisse fumée âcre ».

En février 2022, le Giec mettait en garde sur les effets des gaz à effet de serre, notamment sur les pays du Sud. Cet « atlas de la souffrance humaine » recense les différentes dégradations probables des pays qui seront les plus rapidement touchés par les effets climatiques. D’après le réseau Action Climat, les scientifiques du Giec prédisent que d’ici 2050, « rien qu’en Amérique latine, Afrique subsaharienne et Asie du Sud-est, on pourrait compter jusqu’à 143 millions de déplacés climatiques supplémentaires ».

« Les pays comme le Pakistan ont déjà beaucoup de problèmes, ils souffrent déjà d’un manque de ressources qui les rend encore plus vulnérables aux changements climatiques » ajoute le jeune militant. Beaucoup de personnes dans le besoin n’ont pas accès à l’eau potable en temps normal. Face à ces vagues de chaleur, l’accès à l’eau est essentiel. « Ils survivent avec l’eau qu’ils trouvent » témoigne le fondateur de FFF Pakistan. « Il faut aider les personnes âgées et les plus faibles, puisqu’il faut récupérer l’eau dans les rivières ou les sources et les rapporter jusque chez-soi. »

Sur place, « la plupart des citoyens doivent se gérer eux-mêmes. Ils savent que le gouvernement n’est pas en capacité de les aider » précise Iqbal Badruddin Jamal. De nombreuses régions du Pakistan dépendent de l’agriculture. « Les agriculteurs doivent surveiller leurs récoltes qui sont affectées, notamment les fruits et les légumes. C’est très important pour eux parce qu’ils savent qu’en perdant leur récoltes, ils n’auront rien d’autre. »

Pour limiter les effets du changement climatique, les Accords de Paris imposaient une limite de 1,5 à 2°C supplémentaires à ne pas dépasser. Les cartes ont été mises sur la table, les décisions et les changements doivent désormais être prises à grande échelle. Le dernier volet du rapport du Giec insiste notamment sur la manière drastique dont les plus gros émetteurs doivent réduire leurs émissions, le plus vite possible.