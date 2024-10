Sur la piste de l'ukuku, l'ours de la forêt de nuage

C’est alors que Narciso s’est exclamé : « Les barbes des arbres ! » Narciso Llaqta est un guide qui parle le quechua et connaît les montagnes mieux que moi. Il a posé sa main sur un arbre, enlevé un peu de la mousse et des lichens qui recouvrent une bonne part des écorces dans ces forêts, et a pressé les minuscules tiges ramifiées jusqu’à ce que des perles d’eau apparaissent – quelques-unes d’abord, puis d’autres, enfin des gouttes si grosses qu’on les voyait éclabousser le sol en tombant. En quechua, ces lichens sont parfois appelés sachaq sunkha, la « barbe de l’arbre ». Je savais qu’ils se comportaient comme des éponges, des réceptacles d’humidité au milieu des nuages andins, et je regardais maintenant l’un de nous tenir un gobelet sous le filet d’eau que Narciso extrayait de sa poignée de lichen. Le gobelet s’est rempli. Nous en avons apporté d’autres.

Mariano Huanca, qui lui aussi a grandi dans les environs, a alors songé aux broméliacées de la forêt – des plantes à fleurs aux feuilles plissées et droites comme des poignards. Quand il travaillait avec des spécialistes des amphibiens, il a vu le coeur en forme de bol de ces plantes, à partir duquel les feuilles se déploient en éventail, contenir assez d’eau pour former de minuscules mares pour les grenouilles. Les biologistes les considèrent comme des réservoirs d’eau. Alors que nous étions en train d’extraire des broméliacées et des lichens une eau limoneuse brune, un autre membre de l’équipe s’est rappelé comment improviser un filtre à eau. Nous nous sommes ainsi tous retrouvés, explorateurs épuisés perdus sur notre bout de terre amazonien, à relever le bas de nos tee-shirts pour filtrer l’eau de la forêt de nuages qui coulait dans nos gobelets.

Ukuku est le mot quechua pour « ours », et, en Amérique du Sud, il n’y en a qu’une seule sorte : l’ours à lunettes. Son aire de répartition peut s’étendre très loin au sud de l’Amazone ; dans le passé, ces ursidés ont été peu étudiés, et ce que nous pensons savoir à leur sujet relève en partie de ouï-dire. Peuvent-ils vraiment, quand ils cherchent à fuir, s’enrouler sur eux-mêmes pour former une boule de fourrure, et dévaler une colline ? Les gens d’ici jurent qu’ils les ont vus faire. Nous savons que, même si ce ne sont pas de gros ours (ils pèsent plus ou moins 100 kg à l’âge adulte), ils sont extrêmement puissants. Un ours à lunettes peut hisser une vache morte en haut d’un arbre de 20 m pour la garder dans la frondaison, à l’abri de ses congénères, et s’en nourrir.