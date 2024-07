Un combat à la croisée des cultures : quand les natifs protègent la nature

Tout au long de notre histoire, comme tant d’autres nations indigènes, nous avons dû nous adapter pour survivre. Le petit village isolé où j’ai passé mes premières années n’existe que parce que, dans les années 1980, une dizaine de familles, dont mes parents, ont commencé à quitter leur ville, en amont de la rivière, polluée par le pétrole. Leur nouveau campement a été baptisé Zábalo, du nom du cours d’eau voisin, plus petit (et plus propre). Mon père et d’autres anciens se sont alors mis à élaborer des stratégies pour protéger nos forêts, notre eau et notre mode de vie dans les décennies à venir.