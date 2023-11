Un nouveau souffle : et si nous remettions le CO2 là où nous l'avons trouvé ?

Comme edda aradóttir, d’autres scientifiques et entrepreneurs se sont embarqués dans des projets ambitieux – et parfois controversés – afin d’extraire le CO 2 de l’atmosphère et de l’enfermer. Tous ont un objectif commun : faire baisser la concentration de CO 2 atmosphérique, restée stable durant des milliers d’années à 280 parties par million (ppm) – ou un peu en dessous – jusqu’à la révolution industrielle, au milieu du XIXe siècle. Aujourd’hui, ce chiffre atteint environ 420 ppm. Autrement dit, la concentration de CO 2 dans l’atmosphère a augmenté d’à peu près 50 % depuis 1850. À mesure qu’il croît, le CO 2 piège la chaleur et provoque un réchauffement de la Terre de plus en plus dangereux. Pour les partisans du captage du CO 2 , cette entreprise, menée à très grande échelle ces prochaines décennies, permettra de contribuer à faire baisser ce chiffre.

Mais toutes ces initiatives ont aussi un autre point commun. Selon leurs nombreux détracteurs, l’idée même d’extraire le carbone de l’atmosphère nous détourne d’une mission bien plus urgente : la réduction drastique des émissions de CO 2 à la source. Plus de 500 organismes de défense de l’environnement ont notamment signé une pétition qui exhorte les responsables politiques des États-Unis et du Canada à « abandonner le mythe néfaste et périlleux du CSC » (pour captage et stockage géologique de CO 2 ), l’une des principales façons d’éliminer ce gaz. Le document dénonce une « dangereuse diversion conduite par les grands pollueurs qui ont précisément créé l’urgence climatique » – faisant référence aux projets d’ExxonMobil, de Chevron et d’autres géants pétroliers de se lancer dans le business du captage de CO 2 . Il est révoltant, pointent les critiques, que les principaux responsables de cette catastrophe mondiale s’apprêtent maintenant à en tirer profit en promettant des solutions pour y remédier.