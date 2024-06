Une pénurie d'eau frappe la ville de Mexico : plus de 550 quartiers touchés

Parallèlement à ces restrictions, la ville a mis en œuvre un certain nombre de solutions technologiques coûteuses pour augmenter l'approvisionnement en eau potable. La désalinisation, processus au cours duquel on transforme l'eau salée en eau douce potable, fonctionne à plein régime. Des eaux usées traitées ont également été introduites. Ces efforts ont permis d'éviter un « Jour zéro » jusqu'à ce que les pluies des mois de mai et juin contribuent à reconstituer une partie des réserves, bien que la sécheresse persiste, comme le souligne Hug March Corbella, professeur d'écologie politique à l'Universitat Oberta de Catalunya.

Les plans d'urgence de dernière minute visant à acheminer de l'eau propre depuis d'autres régions d'Espagne et à installer une nouvelle usine de dessalement dans le port de Barcelone se sont révélés inutiles jusqu'à présent.

JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD

Le premier scénario « Jour zéro » largement reconnu qui a fait la une des journaux internationaux a eu lieu en 2018 au Cap, en Afrique du Sud. Après trois années de sécheresse, les autorités ont tiré la sonnette d'alarme : la ville de près de cinq millions d'habitants n'avait plus que quelques mois avant que ses réservoirs d'alimentation n'atteignent un seuil critique. Les autorités locales ont imposé de sévères restrictions d'eau, limitant les habitants à cinquante litres par jour. Ils les ont aussi incités à l'austérité à la maison, ce qui a permis de maintenir le niveau des réservoirs jusqu'à l'arrivée de fortes pluies.

Mais à l'intérieur des terres, dans le centre économique du pays qui compte six millions d'habitants, une autre crise de l'eau se profile à l'horizon. Les habitants de Johannesburg sont régulièrement confrontés à des coupures d'eau pendant des jours, voire des semaines, qu'ils ont commencé à appeler « délestage des eaux », un clin d'œil aux célèbres coupures d'électricité du pays que les fournisseurs d'électricité appellent « délestage ».

Toutefois, le problème ne réside pas dans les faibles niveaux du réseau hydrographique qui fournit l'eau potable à la province. Selon Anja du Plessis, professeur associé au département de géographie de l'université d'Afrique du Sud, ce sont plutôt les « infrastructures d'eau délabrées et la mauvaise gestion de l'eau » par des « municipalités dysfonctionnelles » qui sont à l'origine des pénuries.

CASABLANCA, MAROC

Confrontés à leur sixième année de sécheresse au début de l'année 2024, les autorités marocaines ont restreint l'utilisation des bains publics traditionnels et des stations de lavage de voitures populaires dans tout le pays, alors que les réserves diminuaient dans des barrages importants comme celui d'Al Massira.

Vue d'en haut, sur les images satellites de la NASA, la zone entourant le barrage, qui a historiquement fourni de l'eau à certaines parties de Casablanca et a été utilisée pour irriguer les cultures de la région, a été vidée de sa verdure sur des kilomètres, ne laissant qu'une surface desséchée visible depuis l'espace.

L'eau provenant d'un autre barrage au nord et l'arrivée de la pluie ont assuré la sécurité de l'accès à l'eau domestique pour les quatre millions d'habitants de Casablanca.

Une nouvelle usine de désalinisation, dont les travaux ont commencé ce mois-ci et qui devrait être la plus grande d'Afrique, promet également de renforcer l'offre. Mais l'impact de la sécheresse sur l'industrie agricole, qui représente plus de 30 % de l'emploi dans le pays, pourrait constituer une perturbation plus importante. Les mauvaises récoltes alimentent la migration interne des communautés rurales vers les zones urbaines, ce qui accroît encore la pression sur les ressources en eau des villes, a déclaré Meryem Tanarhte, qui étudie le changement climatique et ses effets sur les ressources en eau et à l'université Hassan II de Casablanca.

S'ADAPTER AU RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE

Avec le réchauffement de la planète, les scientifiques ont montré que les précipitations sont devenues plus variables et plus extrêmes, ce qui signifie que les périodes de sécheresse sont plus fréquentes, plus intenses et plus longues.

À Mexico, des scientifiques comme Fabiola Sosa Rodriguez, responsable des études sur la croissance économique et l'environnement à l'Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, profitent de la crise pour plaider en faveur de solutions à long terme pour l'eau. Elle souligne la nécessité d'améliorer le traitement des eaux usées à des fins industrielles et agricoles et d'étendre les programmes de collecte des eaux de pluie qui peuvent doubler la capacité des ménages.