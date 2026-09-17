Maldives : l’IA au chevet des récifs coralliens du pays

Je devrais observer mon compagnon de plongée, mais mon regard est attiré par un bénitier géant. De couleur bleu électrique, il est marbré de torsades noires, semblable à de l’encre se dispersant dans l’eau. Un poisson-perroquet rayé de rose mâchouille un morceau de corail tout près. Une étoile de mer bleu cobalt est agrippée au récif. J’expire, laissant s’échapper des bulles d’air, et le bénitier géant se referme.

C’est la première fois que je plonge dans les eaux qui entourent le complexe hôtelier de Six Senses Kanuhura, sur l’atoll de Lhaviyani, dans les Maldives. Vu du ciel, cet endroit est la définition même d’une évasion tropicale. Le complexe est uniquement accessible par hydravion. La veille, j’avais embarqué à bord de l’aéronef de 12 places à Malé, la capitale, avec un peu d’appréhension. Une tempête tropicale était arrivée, enveloppant le lagon de l’aéroport dans une brume de mer si épaisse qu’elle avalait l’avion tandis qu’il dansait le long de la jetée.

Mais le mauvais temps s’en est allé aussi vite qu’il était arrivé. Quelques minutes après le décollage, les nuages se sont dissipés pour révéler les Maldives depuis les airs : plus d’un millier d’îles dispersées à travers l’océan Indien tels des émeraudes, chacune entourée d’auréoles éblouissantes de sable blanc et d’eau turquoise. L’un après l’autre, les complexes hôteliers sont apparus. Les rangées bien nettes de villas sur pilotis et au toit de chaume s’étirant dans les lagons aux eaux cristallines semblaient irréelles.

Évoluant désormais à six mètres sous la surface de l’eau, une bouteille de plongée attachée dans le dos, j’ai réalisé que ce que j’avais vu depuis le ciel n’était que le début. L’eau était si limpide que je pouvais distinguer chaque pli et contour du récif en dessous de moi. Les coraux géants en forme de dôme s’élevaient du fond marin, leur surface burinée sculptée en de complexes verticilles semblables à d’énormes cerveaux. Entre eux, de délicats coraux branchus jaune pastel et lilas grouillaient de minuscules poissons des récifs qui apparaissaient et disparaissaient au rythme de la houle, créant l’illusion que les coraux respiraient.

Quelques mètres devant moi, en train de faire ce qu’il appelait « la tondeuse », se trouvait James Cordery, biologiste marin. Les deux bras tendus devant lui, il tenait une perche métallique équipée de trois caméras GoPro tout en faisant des allers-retours au-dessus d’un carré de 10 mètres sur 10 mètres de récifs. Toutes les demi-secondes, les trois GoPro se déclenchaient, prenant des milliers de photos qui se recoupaient. Elles seraient ensuite assemblées pour créer un modèle 3D du récif. Dans trois mois, le biologiste retournera sur ce même carré de récif pour refaire la même chose. « L’intérêt est la constance », m’explique-t-il plus tard. « Nous essayons de photographier le récif sous le même angle à chaque fois ».