Artemis, le programme de la NASA pour ramener l'Homme sur la Lune

COMMENT LE PROGRAMME ARTEMIS A-T-IL VU LE JOUR ?

Les origines d’Artemis remontent au programme d’exploration spatiale Constellation sous la présidence de George W. Bush, officialisé en 2005, qui est devenu le programme de vols habités de la NASA destiné à remplacer la navette spatiale qui devait prendre sa retraite.

Sous Obama, le programme Constellation a été annulé en raison de retards et de dépassements de budget, ce qui a plongé l’industrie aérospatiale, qui s’était développée autour de du Space Shuttle et de Constellation, dans l’incertitude. En 2010, le Congrès a réagi en adoptant un projet de loi qui conservait la capsule d’équipage Orion de Constellation et prévoyait une nouvelle fusée utilisant les contrats existants du Space Shuttle et de Constellation, qui est devenue le SLS.

Les plans pour Orion et le SLS ont évolué au fil des ans, mais le programme Artemis tel que nous le connaissons aujourd’hui a été organisé sous l’administration Trump, avec un nouvel accent mis sur le retour sur la Lune comme tremplin vers Mars. L’administration Biden a conservé Artemis, retardant simplement la date cible pour un alunissage de 2024 à 2025.

QUEL BUDGET ?

Entre l’année fiscale 2012 et 2025, les programmes liés à Artemis coûteront environ 93 milliards de dollars, et les premiers lancements d’Artemis devraient coûter 4,1 milliards de dollars chacun, selon le bureau de l’inspecteur général de la NASA. Le budget d’Artemis a dépassé les estimations initiales, au point que l’inspecteur général de la NASA, Paul Martin, les a qualifiées « d’insoutenables » plus tôt cette année.

Jusqu’à présent, le Congrès est resté engagé dans le financement d’Artemis. Un peu moins de la moitié du budget annuel de la NASA est consacrée aux vols habités, et le budget total représente actuellement 0,4 % des dépenses discrétionnaires fédérales, selon la Planetary Society, un organisme sans but lucratif qui soutient la recherche de l’espace.

QUELS PAYS SONT IMPLIQUÉS ?

Bien qu’Artemis soit un programme américain, les responsables de la NASA ont invité d’autres pays à se joindre à l’effort. Le Canada et le Japon se sont engagés à participer à la construction d’une future station spatiale autour de la Lune, appelée Gateway. La NASA a également signé les « accords Artemis » avec le Canada, le Japon et au moins dix-huit autres pays : il s’agit d’un ensemble d’accords non contraignants qui définissent les principes de la coopération pacifique dans l’espace.

QUI SERA SÉLECTIONNÉ.E POUR ALLER SUR LA LUNE ?

Aucun astronaute n’a encore été désigné pour les vols Artemis en équipage, mais les responsables de la NASA ont déclaré que l’ensemble du corps des astronautes de la NASA y était éligible. L’organisme a également annoncé qu’un astronaute canadien volera à bord d’Artemis II en échange des investissements du Canada dans le programme.

En outre, la NASA s’est engagée à faire atterrir la première femme sur la Lune avec Artemis III. Elle affirme également qu’elle fera atterrir la première personne racisée soit lors d’Artemis III, soit lors d’une prochaine mission.

POURQUOI REPARTIR SUR LA LUNE ?

La Lune est une destination à la fois scientifiquement riche, et relativement proche pour l’exploration depuis la Terre. Comme l’ont révélé les échantillons rapportés par les missions Apollo, les sols et les cratères d’impact de la Lune constituent un trésor d’informations qui retrace les 4,5 milliards d’années d’histoire du système solaire.

Le satellite naturel de la Terre pourrait également servir de terrain d’entraînement pour des missions vers d’autres parties du système solaire. Bien que la Lune et Mars diffèrent à bien des égards, les leçons apprises sur la Lune (construction d’abris, vol dans l’espace lointain et extraction d’eau des dépôts de glace) pourraient être utiles lors de l’exploration humaine de Mars.

Selon les partisans des vols spatiaux habités, les défis de l’exploration au-delà de la Terre peuvent avoir des avantages plus larges. Les grands projets technologiques tels qu’Artemis et la Station spatiale internationale offrent aux pays la possibilité de collaborer de manière pacifique. La construction du matériel et des logiciels d’Artemis fournira des emplois à une main-d’œuvre nombreuse et hautement qualifiée. L’objectif d’Artemis de retourner sur la Lune serait également une source d’inspiration importante pour les jeunes qui souhaitent s’initier aux sciences et à la technologie.

Pour Clive Neal, scientifique lunaire de l’Université de Notre Dame, la réussite d’Artemis dépendra des avancées technologiques que le programme permettra de lancer. En guise d’exemple, il cite l’ordinateur de guidage du programme Apollo, qui a donné un coup de fouet à l’industrie naissante des puces en silicium. « L’objectif final devrait être d’améliorer la vie sur cette planète », affirme-t-il.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE, APRÈS ARTEMIS III ?

L’avenir d'Artemis dépendra de la volonté du Congrès et du peuple américain. Pour l’instant, la NASA prévoit des missions répétées à la surface de la Lune. Des composants du SLS et d’Orion sont déjà en cours de construction pour Artemis IV.

D’autres éléments de l’infrastructure d’Artemis sont également en bonne voie. Dans le cadre d’un partenariat avec les agences spatiales canadienne et japonaise, la NASA construit la station spatiale Gateway en orbite autour de notre satellite naturel. Cet engin est destiné à servir de base pour de futures excursions sur la surface de la Lune. Certains des composants de Gateway sont déjà en cours de construction, et ses deux premiers modules pourraient être lancés dès 2024. La mission Artemis IV, qui sera lancée au plus tôt en 2026, devrait finaliser l’assemblage de Gateway en orbite lunaire.

La NASA a esquissé des idées d’autres activités potentielles sur la Lune, telles qu’un réseau de télécommunications « LunaNet », un habitat sur la surface et un grand rover pressurisé. Ces visions d’une habitation humaine continue sur la Lune dépendront toutefois du succès des premiers lancements d’Artemis, qui mettront à l’épreuve la fusée et le vaisseau spatial, encore tout récents.