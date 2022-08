Nouvelle tentative de décollage vers la Lune pour la fusée la plus puissante de la NASA

Ces soudures nécessitent des outils hors du commun. Au centre d'assemblage Michoud, quatre piliers en poutres d'acier bleu s'élèvent à plus de 50 mètres de hauteur. Avec ses 23 mètres d'envergure, l'installation est la plus grande machine de soudage du genre jamais construite. Les segments cylindriques s'emboîtent au bas de la tour et avec chaque nouveau segment le réservoir à carburant se rapproche du plafond. Un cercle de 72 serre-joints maintient les cylindres adjacents en place pendant qu'un bras robotisé progresse sur une trajectoire circulaire, soudant les sections à l'aide du pion de friction.

Les fondations de la machine renferment près de 10 km d'armature et la dalle de béton a nécessité l'intervention d'une file de camions s'étalant sur plus de deux kilomètres. Malgré ce gigantisme, l'appareil est si précis qu'il est capable de suivre sa propre position au millième de pouce. Ingénieur pour Boeing, Steve Ernst pose sur la tour le regard d'un père rempli de fierté. « J'étais l'un des premiers ingénieurs sur ce projet, depuis le jour où trois d'entre nous ont esquissé la structure sur un tableau blanc » me raconte-t-il.

Plus tard ce jour-là, dans le bâtiment 103 du centre Michoud, Gertjejansen me montre le fruit de tous ces efforts : le premier étage du SLS pour Artemis II. Face à ses 65 mètres de longueur et 8,4 mètres de diamètre, le premier étage du véhicule me paraît grand, viscéralement grand, absurdement grand : un monument aux nuances crème et abricot, ses parois extérieures recouvertes d'une mousse virant à l'orange au contact de l'oxygène. Des conduits argentés courent le long du fuselage pour alimenter les moteurs en carburant. En passant la tête dans la section réservée au moteur, absent pour le moment, je découvre une cavité parcourue par un labyrinthe de tuyaux en tout genre, comme sur les aires de jeux d'enfants.

Gertjejansen a assisté au montage pièce par pièce de cette fusée. Née à La Nouvelle-Orléans, elle a fait ses débuts chez Boeing à Philadelphie avant de répondre à l'appel de Michoud pour un contrat de six mois. Neuf ans plus tard, Gertjejansen est à la tête d'une grande équipe de techniciens aux qualifications variées. Les couvertures thermiques de la section moteur sont ajustées à la main. La mousse isolante est pulvérisée à la main. Les repères en damier installés sur les flancs de la fusée sont peints à la main, ce sont eux qui permettent de suivre l'orientation et la vitesse du véhicule depuis la Terre. « Si l'on vous dit "construction de fusée", vous pensez aux scientifiques de l'aérospatiale, mais ce n'est qu'une petite partie de notre équipe » précise-t-elle.

Quelques heures plus tôt, au niveau des panneaux de contrôle du Vertical Assembly Center, j'ai rencontré une partie des soudeurs. L'un d'entre eux, Shawn McGee, est un employé de troisième génération chez Michoud. Sa grand-mère a travaillé sur ce site pendant Apollo. Son père a reçu des brevets pour des travaux de soudure sur la navette spatiale.

« Je dois leur faire honneur, » déclare McGee.

SIMULATIONS EN SÉRIE

À certains égards, le SLS a littéralement copié la navette spatiale. Les premiers lancements de la fusée feront appel aux moteurs RS-25 déjà utilisés pour les missions de la navette ; ils seront simplement restaurés et équipés de nouvelles commandes. Certains segments des propulseurs d'appoint du SLS ont également déjà servi sur des missions de la navette ; ils ont été récupérés sur les propulseurs repêchés dans l'Atlantique puis restaurés. Lors de son décollage, la mission Artemis I embarquera des pièces issues de 83 vols différents de la navette spatiale.

Cela dit, construire un nouveau véhicule à partir de pièces conçues pour la navette n'a pas été une mince affaire. Le réservoir de la navette se trouvait à côté des moteurs principaux, sur le SLS, ces moteurs sont directement sous le réservoir, c'est donc un nouvel environnement pour ces deux composants. Afin d'étudier le comportement en vol du nouveau véhicule, les ingénieurs utilisent une fusée virtuelle au Marshall Space Flight Center de la NASA.

Quelque part dans le Systems Integration Lab, une rangée d'ordinateurs entourée de ventilateurs trace un demi-cercle presque aussi large que le SLS. Couverte de boîtes métalliques et truffée de câbles, elle renferme une copie apte au vol des ordinateurs et de l'avionique du SLS. Dans une autre salle du laboratoire bourdonne le système Advanced Real-Time Environment for Modeling, Integration, and Simulation (ARTEMIS), dont le rôle est de simuler des lancements du SLS avec une infime précision, jusqu'au niveau de carburant des réservoirs.

Cloués au sol, les ordinateurs « ont une longue vie mais une vie bien remplie, » plaisante Dan Mitchell, responsable logiciel du SLS. Si une Matrice devait exister pour le SLS, je me tenais devant elle.

ARTEMIS simule les forces agissant sur la fusée au décollage, de la traînée aérodynamique aux variations de températures et de pression du réservoir, et ce, jusqu'à 10 000 fois par seconde. En réponse, l'ordinateur de vol du SLS apporte des modifications à la fusée virtuelle toutes les 20 millisecondes. L'ordinateur de vol exécute 50 000 lignes de code, ARTEMIS en exécute trois millions. À eux deux, ils comptabilisent plusieurs centaines de milliers de décollages virtuels et ont dû faire face à la myriade de problèmes imposés à la fusée virtuelle par les ingénieurs.

Pour Shaun Phillips, responsable du logiciel de vol sur le SLS, le moment de vérité est arrivé en mars 2021 au Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi. Pendant un essai du premier étage d'Artemis I, ses quatre moteurs RS-25 se sont allumés et ont produit 725 tonnes de poussée pendant huit minutes, soit la durée de mise à feu nécessaire pour lancer Artemis I. Avant ce jour, le logiciel n'avait contrôlé que des fusées virtuelles pour cette durée. Désormais, il contrôlait le véritable engin sans aucun problème.

« Lors de la mise à feu des moteurs, mon cœur battait la chamade, » se souvient Phillips. La prochaine fois que ces moteurs tourneront pendant huit minutes, ce sera pour lancer Artemis I vers la Lune.

LA NAVETTE POUR MODÈLE

Comme souvent dans l'exploration, le chemin emprunté par le SLS était semé d'embûches. La genèse de la fusée coïnciderait avec le drame de la navette Columbia : le 1er février 2003, la navette se désintègre lors de son entrée dans l'atmosphère en tuant ses sept membres d'équipage. L'année suivante, au mois de janvier, un comité ordonne le retrait des navettes spatiales et le président des États-Unis George W. Bush présente un nouveau programme destiné à envoyer des astronautes sur la Station spatiale internationale, la Lune et Mars.

Officialisée sous le nom de programme Constellation en 2005, l'initiative prévoit alors la construction d'une capsule d'équipage baptisée Orion, d'un atterrisseur lunaire et d'une nouvelle famille de fusées. Rapidement, le programme dépasse le budget et prend du retard, ce qui pousse l'administration Obama à proposer son annulation en février 2010. La proposition ne manque pas d'alerter le Congrès des États-Unis, notamment en raison des contrats soutenus par Constellation qui assurent plusieurs milliers d'emplois hautement qualifiés et rémunérateurs à travers le pays.

En réponse, le Congrès lance deux programmes aérospatiaux distincts : le programme Commercial Crew en collaboration avec SpaceX et Boeing pour le transport d'astronautes vers l'ISS, ainsi que le programme SLS.

Pour l'équipe SLS, l'immensité de la tâche à accomplir est exacerbée par la multiplication des péripéties. En 2017, une tornade s'abat sur le centre Michoud et endommage deux bâtiments. En septembre dernier, l'ouragan Ida arrache le toit de la structure, sans oublier les contretemps liés à la pandémie de COVID-19. À ces éléments incontrôlables viennent s'ajouter la myriade de problèmes intrinsèquement liée aux projets de cette envergure. Selon le Bureau de l'Inspecteur général de la NASA, deux à trois mois ont été perdus en raison d'un lot contaminé de conduits à carburant. Neuf autres mois se sont envolés à cause d'un mauvais alignement de l'appareil de soudage par friction lors de sa construction.

La fusée sera bientôt prête à voler, mais à quel prix ? D'après une chronologie établie par la NASA en 2014, le budget alloué pour la conception et la construction du SLS était de 9,1 milliards de dollars, pour un lancement en novembre 2018. En juin dernier, le Government Accountability Office des États-Unis a estimé que les coûts du programme avaient atteint 11,8 milliards de dollars, avec plus de trois ans de retard.

« C'était vraiment frustrant » déclare Lori Garver, administratrice adjointe de la NASA de 2009 à 2013. « En quittant la NASA en 2013, je pensais qu'il y aurait un an ou deux de retard, et à cette époque le lancement était prévu pour 2017. La situation a dépassé mes pires cauchemars, mais nous y sommes enfin. »

Les problèmes survenus avec le SLS « ne sont pas la faute des milliers de personnes impliquées dans ce projet » ajoute-t-elle. « C'est une réussite, malgré les coûts. »

Le SLS n'est pas la seule composante du programme Artemis à avoir essuyé des revers. En mars, le Bureau de l'Inspecteur général de la NASA a estimé que l'ensemble du programme coûterait environ 93 milliards de dollars entre octobre 2011 et septembre 2025, dont 4,1 milliards de dollars pour chacun des quatre premiers lancements, une série de dépenses « insoutenable » d'après Paul Martin, l'inspecteur général.

À en croire les détracteurs du programme, les coûts découleraient de la structuration archaïque des principaux contrats du programme Artemis. Tant que la NASA détient et exploite le SLS, l'agence doit couvrir l'ensemble des dépenses engagées par ses prestataires pour la construction de la fusée, avec des frais supplémentaires. « En l'état actuel, Artemis incarne le dernier souffle de l'industrie spatiale traditionnelle, » déplore John Logsdon, expert en politique spatiale et professeur émérite à l'université George Washington.

Les constructeurs de la fusée estiment quant à eux que le programme a pris un tournant. Au début de la construction, il fallait 40 à 50 jours pour souder un seul cylindre du réservoir ; aujourd'hui, 16 jours suffisent. D'après la NASA et Boeing, le chemin emprunté par le programme SLS n'a rien de dévalorisant. De leur point de vue, la fusée n'est pas obsolète, elle est éprouvée. Sa construction n'est pas laborieuse, elle est méticuleuse. Son budget n'est pas excessif, c'est le prix à payer pour l'avenir de l'exploration. « On ne peut pas se permettre de ne pas le faire, » déclare Chris Canciola, gestionnaire adjoint du programme SLS au Marshall Space Flight Center de la NASA.

EN ROUTE POUR LA LUNE

Malgré tout, de plus amples efforts devront être déployés pour apporter les derniers ajustements au SLS. À l'heure actuelle, la fusée développe plus de poussée au décollage que Saturn V, mais elle n'est pas capable de lancer autant de masse vers la Lune. Cet écart est en grande partie dû à l'étage supérieur de la fusée, qui se sépare dans l'espace et allume ses propres moteurs pour propulser Orion sur la trajectoire lunaire.

L'étage supérieur du SLS est un modèle provisoire avec un seul moteur utilisé uniquement pour les trois premières missions Artemis. À partir d'Artemis IV, la fusée utilisera les quatre moteurs du plus puissant « Exploration Upper Stage » (EUS, étage supérieur d'exploration). Cette mise à niveau permettra au SLS d'injecter au bas mot 38 tonnes sur une trajectoire lunaire au lieu des 27 tonnes initiales. La fusée recevra ensuite de nouveaux propulseurs d'appoint qui lui permettront d'injecter plus de 43 tonnes.

La NASA aura grand besoin de cette capacité supplémentaire pour construire une station spatiale en orbite lunaire, comme elle prévoit de le faire après l'atterrissage d'Artemis III. L'agence ambitionne également d'établir une station de recherche sur la Lune en utilisant la configuration finale du SLS, baptisée « Block 2 » et surnommée le « vaisseau mère de tous les véhicules » par David Beaman, responsable du SLS Engineering & Integration Office de la NASA.

Voilà un superlatif qui pourrait ne pas plaire à SpaceX, la société fondée par Elon Musk et spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. En 2018, SpaceX a lancé la construction de son propre lanceur lourd partiellement réutilisable, Falcon Heavy, capable d'injecter une masse de 18 à 22 tonnes sur une trajectoire lunaire au tarif avantageux de 97 millions de dollars. L'entreprise se consacre actuellement à une fusée encore plus imposante, baptisée Starship, qui contrairement au SLS est conçue pour être entièrement réutilisable. Si le projet aboutit, la fusée pourra lancer des charges utiles considérables à des coûts incroyablement bas. Au long terme, SpaceX souhaite l'utiliser pour établir une ville sur Mars.

Néanmoins, Starship est encore à l'état de prototype et l'accès à son plein potentiel est conditionné par un ravitaillement de carburant en orbite, ce qui n'a jamais été fait. Les représentants de la NASA insistent sur l'absence de concurrence entre les deux organisations, car les deux fusées sont essentielles au succès du programme Artemis. Les astronautes de la mission Artemis III quitteront la Terre à bord d'une capsule Orion lancée par le SLS, avant d'être transférés dans une première version de l'étage supérieur de Starship pour atterrir sur la Lune.

Le succès de Starship dépend également de la capacité de SpaceX à poser puis relancer l'immense fusée. À l'inverse, les jours de chaque fusée SLS sont comptés. Moins de deux minutes après le décollage, les propulseurs du SLS tomberont dans l'océan Atlantique, et contrairement aux propulseurs de la navette spatiale, ils ne seront pas repêchés. Après huit minutes et demie de vol, le premier étage de la fusée se détachera pour rejoindre l'océan Pacifique. Enfin, deux heures après le lancement, l'étage supérieur se séparera de la capsule Orion et prendra le chemin d'une orbite solitaire autour du Soleil.

« Elles ne seront pas visibles éternellement, mais notre implication restera à jamais gravée dans nos mémoires, » déclare Gertjejansen, la voix chargée d'émotion en évoquant le sort des fusées SLS.

Avant de mener à bien leur mission et de disparaître, chaque SLS coiffée de la capsule Orion devra emprunter la piste du Kennedy Space Center, tout comme celle-ci l'a fait au mois de mars.

Lorsque le soleil s'en est allé ce jour-là, les vautours lui ont emboîté le pas. Le véhicule qui transportait le SLS a frôlé les 1,2 km/h en s'avançant vers le complexe de lancement 39B, où allaient se dérouler les répétitions de la mission Artemis I. En chemin, la fusée a salué de toute sa hauteur la foule rassemblée pour l'occasion, pendant que la Lune entrait sur scène à l'horizon.

Le SLS inondé de reflets lunaires, il émanait du tableau une ambition d'une indéniable beauté. Dans quelques années, la Lune pourrait à nouveau recevoir des visiteurs humains, propulsés par un formidable cornet vanille-pêche.

L'histoire aura certainement beaucoup à dire sur le SLS et la nouvelle aventure spatiale de l'humanité. En attendant, la simple audace de son odyssée suffira à combler les milliers de personnes qui ont donné vie à la fusée.

Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.