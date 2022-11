La NASA s’entraîne à marcher sur la Lune dans le désert d’Arizona

Depuis Apollo, la science est devenue un élément central dans les missions orchestrées par le programme des astronautes américains. Sur la Station spatiale internationale (ISS) par exemple, les astronautes mènent régulièrement des expériences et peuvent être contactés en cours de mission par des scientifiques grâce au personnel des opérations de vol. Ces conditions d’échange scientifique sur l’ISS sont le fruit de l’expérience : cela fait plus de vingt ans que des astronautes vivent et travaillent en laboratoire sur la station en orbite située à plus de 400 kilomètres de la surface de la Terre.

En comparaison, l’équipe du programme Artémis se trouvera à plus de 350 000 kilomètres de la Terre lorsqu’elle effectuera les premières sorties extravéhiculaires sur la Lune depuis plus d’un demi-siècle — une situation bien plus risquée. Lors de la mission Artémis III, la première mission d’atterrissage lunaire avec équipage du programme, chaque EVA devrait durer entre quatre et huit heures. La communication entre les scientifiques et les astronautes en cours de mission lors de sorties si risquées est « un concept que nous n’avons jamais expérimenté », explique Love. « Nous devons cependant y arriver afin de réaliser le plus de manœuvres scientifiques possibles dans le temps imparti. »

La mission JETT3 a permis aux scientifiques de remarquer quelques soucis qui risqueraient de faire perdre un temps précieux lors de véritables EVA. Le premier jour, Noble et l’équipe scientifique se sont réunis dans une salle à l’agencement semblable à celui d’un auditorium, les sièges tournés vers de grands écrans qui affichaient les mesures de la mission. En quelques minutes, les scientifiques se sont déplacés à l’arrière de la salle pour se rassembler autour d’une carte géologique imprimée. Le jour suivant, l’équipe s’est retrouvée dans une salle de conférence où elle pouvait déplacer le mobilier. « C’était très intéressant », explique Noble. « Dès que nous sommes entrés dans la salle, on s’est dit : ce n’est pas [dans ce genre de configuration] que raisonnent les scientifiques. »

UN FUTUR TOUT-TERRAIN LUNAIRE

Tout en préparant leur retour sur la Lune, la NASA et ses partenaires internationaux mettent au point des technologies qui pourraient ouvrir un nouveau chapitre de l’exploration spatiale. En 2020, par exemple, l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a annoncé son partenariat avec Toyota pour construire un rover lunaire pressurisé destiné à accueillir des astronautes. Mais avant que les astronautes ne puissent franchir des cratères lunaires en Toyota, les ingénieurs sur Terre ont besoin de rassembler le plus de données possibles quant aux besoins des astronautes.

Ainsi, mi-octobre, Jessica Meir, astronaute de la NASA, et Akihiko Hoshide et Norishige Kanai, des astronautes japonais, ont participé à une mission analogique appelée D-RATS (Research and Technology Studies, ou Desert RATS). Le trio d’astronautes ainsi qu’une équipe d’ingénieurs ont passé une semaine, par groupe de deux personnes, dans un rover de test de la NASA, évoluant dans le Black Point Lava Flow, un champ de lave situé près du SP Crater.

Love, qui avait participé à une mission D-RATS au sein du même rover en 2010, explique que ces tests permettent de connaître avec précision les besoins des astronautes, qu’il s’agisse de caméras de navigation plus performantes ou de systèmes de réhydration des aliments plus robustes. En haut de la liste de souhaits de Love on trouve de meilleures toilettes que le modèle actuel, qui consiste en une série de sacs en plastiques de plusieurs couches. « Il n’y a pas assez de Febreze dans le monde pour se débarrasser de l’odeur de déchets conservés à température ambiante », explique-t-il.

D-RATS et JETT3 sont les missions analogiques les plus récentes d’une série entamée il y a des dizaines d’années. En réalité, pour Cardman, JETT3 était une sorte de retour aux sources scientifiques. En 2009, alors qu’elle était étudiante à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, elle avait fait partie de l’équipe scientifique d’une mission D-RATS. Treize ans plus tard, non plus au sein du centre de contrôle des missions mais en tant qu’astronaute, elle entrevoit un avenir brillant pour les ambitions lunaires de la NASA.

« Je voulais être astronaute pour faire partie d’une équipe bien plus importante que moi, qui ferait des choses que je ne pourrait pas faire seule — et ce fut un incroyable travail d’équipe », confie-t-elle. « Nous sommes entre de bonnes mains. »