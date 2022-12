Quel avenir pour les nouveaux astronautes de l'ESA ?

ET MAINTENANT ?

Entre épreuves psychométriques, psychologiques, médicales et entretiens de haut niveau, la première étape du long chemin vers à la Station spatiale internationale est semée d’embuches. Sur plus d’un an, les sélections ont dû départager un nombre impressionnant de candidats et candidates originaires de toute l’Union européenne.

Pourtant, une fois ce parcours du combattant terminé, pas le temps de se reposer pour les cinq astronautes de carrière : le grand tour des médias achevé, il leur faut désormais entamer leur formation au centre d’entraînement de l’ESA.

« [Les astronautes de carrière] vont devenir membres à plein temps de l’ESA et commencer leur formation le 3 avril, ce qui va les amener à déménager à Cologne, en Allemagne, où se trouve le centre d’entraînement des astronautes », explique Didier Schmitt, en charge de la stratégie et de la coordination à la direction de l’Exploration robotique et habitée. « Là, ils vont avoir une formation de base pendant un an […] dans tous les domaines du secteur spatial, et notamment dans l’expérimentation scientifique et le fonctionnement des systèmes de vols et de la station. »

Le programme inclut également d’autres enseignements, tels que les langues ou le brevet de plongée, nécessaire aux entraînements aux sorties extravéhiculaires, en piscine. Ces sorties représentant l’aspect le plus dangereux du métier d’astronaute, celles et ceux qui sont déclarés aptes à la tâche sont désignés bien longtemps avant leur premier vol, au cours d’un entraînement rude et spécifique.

« Tout dépend de leur aptitude à résister au stress. Ils sortent dans le milieu le plus extrême possible, et quoi qu’ils fassent, leur cœur bat à 180 et ils doivent rester fonctionnel pendant 8 heures, dans un scaphandre pressurisé avec la Terre sous leurs pieds », présente le chargé de stratégie. « Ils devront s’entraîner pendant des heures en piscine, et ils sauront assez vite s’ils ne sont pas faits pour. »

S’en suivront entre deux et trois années supplémentaires de formation avant de pouvoir espérer s’envoler. Une fois l’entraînement achevé, les futurs spationautes devront faire face à une dernière épreuve, bien connue de leurs ainés : l’attente. En effet, les voyages habités de l’ESA sont tous le résultat de plusieurs années de préparation minutieuse et de négociations pour savoir qui volera en premier.

« Nous avons déjà négocié avec la NASA pour avoir quatre vols de six mois entre 2025 et 2030. Soit nous arrivons à négocier un vol supplémentaire, soit nous pourrions faire trois vols longs et deux vols courts […] pour réussir à faire voler [un nouvel astronaute] chaque année », explique Didier Schmitt.

Cet emploi du temps strict impliquerait cinq longues années d’attente pour le dernier à s’envoler, une situation très similaire à celle de Thomas Pesquet, qui a été le dernier des « Shenanigans » (surnom donné à la promotion d’astronaute de 2009) à rejoindre la Station spatiale internationale (ISS), en 2016.