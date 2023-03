JUICE : l'Europe part à la conquête des lunes glacées de Jupiter

EUROPE, CALLISTO ET GANYMÈDE

Située à 628,73 millions de kilomètres de notre planète, Jupiter est la planète de tous les records. Plus grande et plus lourde planète du système solaire, Jupiter est si volumineuse que l’ensemble des planètes du système solaire pourrait y loger. Tout comme ses voisines Saturne, Uranus et Neptune, il s’agit d’une planète gazeuse, dépourvue de surface. Elle représente pourtant l’une des influences gravitationnelles les plus importantes du système solaire.

Avec 92 lunes reconnues par la communauté scientifique, Jupiter ne manque pas non plus de compagnie. Parmi elles, les lunes galiléennes Io, Europe, Callisto et Ganymède, quatre satellites naturels immenses, à la taille comparable à de petites planètes telluriques.

Si Io est reconnue comme l’un des objets géologiques les plus actifs de notre système solaire, avec de nombreux volcans en activité constante, ses trois sœurs sont bien différentes. Recouvertes de plusieurs kilomètres de glace, elles sont notamment caractérisées par de larges océans d’eau liquide.

« On sait que Mars a été habitable au début de son histoire, mais maintenant c’est fini », explique le Dr. Witasse. « Le focus actuellement est de voir s’il existe des endroits autour des planètes géantes qui soient favorables à la vie ou [à la formation] de vie. »

Io a très peu de chances d’abriter la vie à cause de conditions trop difficiles mais les trois autres lunes galiléennes sont des candidates très intéressantes pour la recherche de traces de vie extraterrestre. Si Ganymède et Europe sont assez bien connues des scientifiques, JUICE serait aussi l’occasion de rassembler plus d’informations sur Callisto.

« Callisto est une lune un peu énigmatique, c’est un satellite un peu mort d’un point de vue géologique, comme notre Lune », ajoute l’astronome. « Cependant on ne sait pas si elle a de l’eau liquide à l’intérieur […] les données ne sont pas claires sur le sujet. »