Cet étrange alignement de météores est en réalité une méga-constellation de satellites

Cette photo, prise en pose longue, du ciel au-dessus du parc national de Black Canyon of the Gunnison, dans le Colorado, montre le mouvement de la lumière, provenant à la fois de sources naturelles et artificielles. Les milliers de satellites en orbite autour de la Terre peuvent briller des millions de fois plus que des objets plus éloignés dans l'espace, gênant ainsi les observations astronomiques.