Deux pluies de météores vont illuminer le ciel cette semaine

« C'est un pur hasard que les traînées de débris de deux comètes différentes se croisent à l'endroit où notre planète passe, entraînant une superposition de leurs pics d'activité », affirme Devon Salasin, astronome en chef chez Stargazing Moab.

Les Delta aquarides du Sud restent actives de mi-juillet à mi-août tandis que les Alpha Capricornides le sont du début du mois de juillet jusqu'à mi-août. En raison de cette longue période d'activité, les météores issus de ces deux pluies peuvent apparaître bien avant et bien après leur pic officiel.

Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE VISIBLE ENTRE CES DEUX PLUIES DE MÉTÉORES ?

« Outre le fait qu'elles proviennent de deux points légèrement différents dans le ciel, ce qu'on appelle le radiant des pluies de météores, les Delta aquarides du Sud offrent des traînées plus fréquentes mais moins visibles, tandis que les Alpha Capricornides sont réputées pour leurs boules de feu plus lentes et plus lumineuses », explique Alex Gianninas, professeur d'astronomie au Connecticut College.

Dans des conditions d'observation idéales, c'est-à-dire sous un ciel complètement noir, les Delta aquarides du Sud peuvent produire environ vingt-cinq météores par heure tandis que les Alpha Capricornides en produisent généralement environ cinq par heure.

QU'EST-CE QU'UNE BOULE DE FEU ?

Une boule de feu est un météore d'une brillance inhabituelle. « La plupart des météores sont relativement petits, parfois de la taille de petites particules de poussière, tandis que les météores qui créent une boule de feu plus visible sont de grande taille, pouvant aller de la taille d'un caillou à celle d'un rocher », explique Alex Gianninas.

Elles peuvent également se déplacer plus lentement que les météores classiques et laisser derrière elles des traînées lumineuses qui persistent après la disparition du météore lui-même. « Les couleurs associées aux différents éléments chimiques vaporisés dans l'atmosphère peuvent être plus visibles », précise Devon Salasin.

COMMENT OBSERVER LES PLUIES DE MÉTÉORES ?

Les personnes souhaitant les observer doivent trouver le lieu le plus sombre possible et laisser au moins vingt minutes à leurs yeux pour s'adapter à l'obscurité. Aucun télescope n'est nécessaire. Les météores peuvent apparaître partout au-dessus de votre tête : s'allonger en ayant une large vue du ciel offre donc les meilleures chances d'en apercevoir un. Les deux pluies sont plus faciles à observer après minuit, lorsque leurs radiants s'élèvent plus haut dans le ciel.

Même si la Lune, presque pleine, masquera une grande partie de la faible activité des Delta aquarides du Sud, les boules de feu des Alpha Capricornides pourraient tout de même valoir le coup de veiller tard dans la nuit. « Persévérez et vous apercevrez peut-être ce qui fait la renommée de cette pluie de météores : des boules de feu lumineuses se déplaçant lentement », recommande Devon Salasin.

QUAND AURA LIEU LA PROCHAINE PLUIE DE MÉTÉORES ?

La prochaine pluie de météores majeure s'annonce spectaculaire. Les Perséides, l'une des pluies de météores les plus abondantes de l'année, devraient atteindre leur pic dans la nuit du 12 au 13 août.

À l'échelle de la planète, le 12 août donnera lieu à un rare doublé astronomique : une éclipse solaire totale et le pic des Perséides auront lieu le même jour.

Si l'éclipse totale ne sera visible que depuis une étroite bande traversant le Groenland, l'Islande et l'Espagne, les Perséides seront visibles depuis la majeure partie de l'hémisphère nord et jusqu'aux latitudes moyennes de l'hémisphère sud.