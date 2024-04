Six événements astronomiques à ne pas manquer en 2024

Mais cette année sera également marquée par des pluies d'étoiles filantes et d’éblouissantes aurores boréales, lesquelles devraient se faire plus nombreuses à mesure que le Soleil se rapprochera de sa période d’activité maximale, ainsi que par la convergence de la Lune et des planètes les plus proches et les plus brillantes, phénomène que l'on pourra facilement observer.