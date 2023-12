De nombreuses aurores boréales enflammeront le ciel en 2024

Les taches solaires constituent des régions plus froides et plus sombres de la surface du Soleil, où la force magnétique est nettement plus élevée qu’ailleurs. Selon Hampton, ces dernières ont déjà été plus nombreuses au cours de ce cycle solaire que lors des cycles précédents. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale (CME) se produisent souvent à proximité de ces zones et expulsent toutes deux de l’énergie dans l’espace, parfois en direction de la Terre.

« Le maximum solaire provoque davantage de tempêtes, et pendant ces tempêtes, les aurores boréales ont lieu plus souvent, sont plus intenses, durent plus longtemps et peuvent s’étendre à des latitudes plus méridionales que d’habitude », explique Slava Merkin, physicien spatial et directeur du Centre des tempêtes géospatiales au Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns-Hopkins.

Les aurores sont le résultat de la collision entre le vent solaire, qui est un flux de gaz chaud et magnétisé connu sous le nom de « plasma », et la magnétosphère, la région de l’espace entourant la Terre qui abrite son champ magnétique, explique Miesch. Deux types d’émissions de plasma solaire peuvent être à l’origine d’aurores sur Terre : les CME et les courants de vent solaire à grande vitesse, qui peuvent également provoquer des tempêtes géomagnétiques plus faibles.

LES EFFETS DES TEMPÊTES SOLAIRES SUR LA TERRE

Les rafales de vent solaire qui touchent la Terre peuvent comprimer et déformer notre magnétosphère, la bulle magnétique protectrice qui entoure notre planète, ajoute Miesch.

Selon Bill Murtagh, coordinateur du programme Space Weather Prediction Center de la NOAA, les conditions dans notre atmosphère extérieure, y compris dans la magnétosphère, ont de nombreuses répercussions sur les technologies terrestres ; elles peuvent par exemple perturber les fonctions GPS et interférer avec les satellites situés en orbite basse.

Les niveaux d’activité solaire actuels sont supérieurs à ceux des vingt dernières années, et devraient continuer à augmenter jusqu’en 2024. Les tempêtes seront donc plus nombreuses et constitueront davantage de possibilités d’apprentissage pour les scientifiques, affirme Miesch.