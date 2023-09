Nouvelles images époustouflantes du Soleil

Les lignes de champ magnétique transpercent la surface et ressortent sous forme de boucles, en constant mouvement. Parfois, ces lignes se croisent, se tordent davantage et, comme un élastique, se cassent, provoquant une explosion chaude et rapide de plasma et de rayons. « On assiste alors à une libération soudaine de plasma sous l’effet de ce que l’on appelle la reconnexion magnétique », explique Yeimy Rivera, astrophysicien solaire au Smithsonian Center for Astrophysics de Harvard. « Ce phénomène est très explosif. » À l’échelle du Soleil, ces explosions peuvent être minuscules (à notre échelle, un peu plus grandes que la Sicile), tandis que d’autres sont d’énormes éjections de masse, qui peuvent parfois être plus grandes qu’une planète entière.