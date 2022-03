Comprendre : le système solaire

Des milliards de systèmes stellaires composent notre univers. Situées dans des galaxies, ces structures cosmiques contiennent toutes au moins une étoile ainsi que des objets voyageant autour de celle-ci, tels que des planètes, des planètes naines, des lunes, des astéroïdes, des comètes ou des météoroïdes. Le système stellaire que nous connaissons le plus, c’est bien sûr le nôtre.

NOTRE CHER SYSTÈME SOLAIRE

Si vous regardiez une image géante de l’espace, zoomiez sur la Voie lactée, puis zoomiez à nouveau sur l’un de ses bras spiraux externes, vous trouveriez le système solaire. Selon les astronomes, il se serait formé il y a environ 4,5 milliards d’années lorsqu’un nuage de gaz et de poussière s’est contracté sur lui-même, donnant naissance à l’étoile qui ancre notre système solaire : le Soleil.

En plus du Soleil, notre voisinage cosmique réunit huit grandes planètes. La plus proche du Soleil est Mercure, suivie par Vénus, la Terre et Mars : nous les connaissons sous l’appellation de planètes telluriques, car elles sont solides et rocheuses. Au-delà de l’orbite de Mars se trouve la ceinture principale d’astéroïdes, une région de roches spatiales qui remontent à la formation des planètes. Viennent ensuite les géantes gazeuses, biens plus imposantes : Jupiter et Saturne. Cette dernière est célèbre du fait de ses larges systèmes d’anneaux composés de glace, de roches, ou des deux. Encore plus loin se trouvent les géantes de glace, Uranus et Neptune et, au-delà de celles-ci, un réservoir de plus petits mondes de glace rassemblés dans une immense étendue d’espace : la ceinture de Kuiper. Le plus célèbre de ces mondes est peut-être Pluton : autrefois considérée comme la neuvième planète, Pluton est désormais officiellement classée comme une planète naine, aux côtés de Cérès dans la ceinture d’astéroïdes, et de trois autres objets de la ceinture de Kuiper.

LES LUNES ET AUTRES OBJETS EN ORBITE

Notre système solaire compte plus de 150 lunes en orbite autour de différents mondes. Également connues sous le nom de satellites naturels, elles peuvent graviter autour de planètes, de planètes naines, d’astéroïdes et d’autres débris. Ce sont les planètes les plus reculées du système solaire qui en comptent le plus : Mercure et Vénus n’en ont pas, Mars a deux petites lunes, et la Terre n’en a qu’une. De leur côté, Jupiter et Saturne en ont des dizaines, et Uranus et Neptune en ont toutes les deux plus de dix. Même si elle est relativement petite, Pluton est dotée de cinq lunes, dont une, Charon, a une taille tellement proche de la planète naine que certains astronomes soutiennent qu’elles forment un système binaire.