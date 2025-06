Découvrez les premières observations du nouveau télescope terrestre géant

Sur cette image immense, l’observatoire Vera C. Rubin offre une toute nouvelle vue de deux vieux amis : la nébuleuse de la Lagune (en bas à gauche) et la nébuleuse Trifide (en haut à droite). Cette image est une démonstration de ce qui rend l’observatoire unique : sa combinaison d’un champ de vision extrêmement large et la vitesse qui leur permet de capturer un grand nombre de grands clichés en très peu de temps. Combiner des images révèle des détails subtils dans les nuages de gaz et de poussière. Plus on combine d'images, plus on peut voir de détails.

Cette image de presque 5 gigapixels combine 678 clichés d’exposition pris en seulement 7,2 heures d’observation, et est composée de presque deux trillions de pixels de données en tout. Aucun autre observatoire n’est capable de produire une image d’une zone aussi grande si rapidement et avec ce niveau de profondeur.

La nébuleuse Trifide, aussi appelée Messier 20, se démarque dans le ciel. Il s’agit d’un nuage de gaz et de poussière lumineux et coloré, situé à environ 5 000 années-lumière de la constellation du Sagittaire. Ce qui le rend si spécial, c’est sa combinaison de caractéristiques réunies en un seul lieu : une nébuleuse en émission d’un rose brillant, une nébuleuse par réflexion bleu pâle et des lignes sombres de poussières qui se divisent en trois sections, d’où le nom « trifide ». À l’intérieur, de nouvelles étoiles sont en formation et provoquent des vents violents et des radiations qui creusent le gaz autour d’elles. Cela nous donne un aperçu de la façon qu’ont les étoiles massives d’influer sur leur environnement au cours de leur naissance.

En-dessous de la nébuleuse Trifide sur cette image se trouve la nébuleuse de la Lagune, ou Messier 8, une autre nurserie stellaire brillante d’étoiles se trouvant à près de 4 000 années-lumière de la Terre. Il est d’ailleurs possible de repérer cette nébuleuse avec une paire de jumelles ou un petit télescope. En son cœur se trouve un amas de jeunes étoiles massives, leur intense radiation illumine le gaz qui les entoure et donne des formes complexes aux nuages tourbillonnants. La nébuleuse de la Lagune donne aux scientifiques l’occasion parfaite d'étudier les étapes les plus précoces de la formation des étoiles : comment les nuages géants s’effondrent-ils, comment les amas stellaires prennent-ils forme et comment les étoiles nouvellement nées commencent-elles à changer leur environnement ?

Cette image énorme des deux nébuleuses réunies expose un réseau complexe de lignes de poussière et d’amas stellaires qui animent cette partie de la Voie lactée par leur activité cosmique. Les détails impressionnants de la structure des nébuleuses montrées ici démontrent la qualité exceptionnelle de l’entièreté du système de l’observatoire Vera C. Rubin, de sa capacité à capturer la lumière, à son appareil photo, en passant par son système de transfert et de traitement des données.

Sur une période de dix ans, l’observatoire Rubin capturera des millions de clichés et photographiera chaque lieu du ciel, y compris celui-ci, plus de 800 fois. Chaque fois que nous observons l’Univers d’une manière différente, nous découvrons de nouvelles choses que nous n’aurions jamais pu prédire, et grâce à Rubin, nous en verrons plus que jamais auparavant.

Cette image a été prise par l’observatoire Rubin en utilisant l’appareil photo de 3 200 mégapixels du télescope, le plus appareil au monde. N’hésitez pas à zoomer pour explorer les détails de cette image unique !