Le cœur de Pluton est brisé depuis des milliards d’années

Il y a des milliards d’années, un fragment de débris interplanétaire a percuté Pluton de plein fouet et y a laissé un cratère de 825 kilomètres de diamètre. Mais à défaut de s’être transformée en un vilain renfoncement, cette cicatrice impressionnante est peut-être à l’origine d’une des formations les plus charismatiques de Pluton : son cœur de glace.

D’après ce membre de l’Institut lunaire et planétaire, ce bassin est profond de quatre kilomètres environ et couvre près d’un tiers de Pluton. Pour trouver un cratère de taille similaire, il faut se rendre à l’autre bout du Système solaire, sur Mercure, où se trouve le bassin de Caloris, qui occupe lui aussi près d’un tiers de la surface de cette planète irradiée et dense. Pour s’en faire une idée plus terrienne, c’est comme si un cratère oblitérait tout ce qui se trouve entre le Mexique et le Canada, de la Californie à la Caroline du Nord, c’est-à-dire la majorité des États-Unis.