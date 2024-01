Bientôt des "micro-usines" dans l’espace ?

Le grand avantage de dépasser l’atmosphère ? Là-haut, la cristallisation est plus lente, les cristaux des médicaments sont donc généralement de meilleure qualité. Ce qui, potentiellement, rendrait ces derniers plus efficaces. « C’est une question importante : le problème de la cristallisation sur Terre empêche également la création d’autres médicaments» assure Delian Asparouhov, l’un des fondateurs de Varda Space Industries. Voilà pour les promesses et les attentes. Pour les résultats concrets, il va falloir être patient. L’entreprise n’a toujours pas d’autorisation pour le retour de sa capsule, qui doit être délivrée par la Federal Aviation Administration (FAA), l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis, ainsi que la Force aérienne des États-Unis. La capsule erre pour l’instant dans le cosmos, sans espoir, à court terme, d’atterrir. « Mais nous sommes en négociation, et nous restons confiants pour les prochains mois » affirme Delian Asparouhov.