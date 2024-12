Chercheuses d'étoiles : ces femmes ont révolutionné l’astronomie

L’astronome finit par trouver la solution. D’abord, elle découvrit des étoiles clignotantes. Or elle savait que toutes ces étoiles étaient à peu près à la même distance de la Terre, car elles se trouvaient dans le petit nuage de Magellan. Si une étoile est plus brillante qu’une autre, c’est donc que sa luminosité intrinsèque est plus forte et non qu’elle est plus proche de la Terre. Henrietta observa cette règle : plus une étoile clignote lentement, plus elle est lumineuse. Grâce à cette découverte, on peut désormais arpenter l’Univers. En fonction de la vitesse de clignotement de l’astre, on peut déduire la luminosité intrinsèque de l’étoile, la comparer avec la luminosité perçue depuis la Terre, et donc, in fine, connaître la distance de l’astre avec notre planète.