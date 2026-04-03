Les astronautes d’Artemis II comptent immortaliser un nouveau "lever de Terre"

Vous remarquerez peut-être que la Terre est plus petite sur cette simulation que sur la photo du lever de Terre originale. Cela s'explique par le fait qu'Artemis II s'approchera à une distance minimale d'environ 6 900 kilomètres au-dessus de la surface de la Lune. À titre de comparaison, Apollo 8 n'était qu'à environ 95 kilomètres au-dessus de la surface de la Lune.

La NASA ne connaît pas exactement la façon dont la Lune sera éclairée lorsque les astronautes passeront à côté d'elle. Les conditions dépendront du moment où les astronautes effectueront l’allumage du moteur qui les fera quitter l’orbite terrestre pour se diriger vers la Lune. Cette manœuvre est programmée un peu plus de vingt-quatre heures après le lancement mais l'heure exacte n'est pas encore fixée. Pendant la première journée de la mission, les membres de l'équipage testeront les sytèmes d'eau et d'air, ainsi que la maniabilité du vaisseau spatial. S'ils ont besoin de plus de temps pour résoudre d'éventuels problèmes, la vue depuis l'autre côté de la Lune pourrait changer et une partie, voire la totalité, de sa surface pourrait se trouver dans l'ombre.

Une fois que les astronautes auront effectué cette manœuvre, la NASA pourra avoir une meilleure idée des conditions d'éclairage de la nouvelle photo « Lever de Terre. »

Quelles que soient les conditions exactes d'éclairage, Ernie Wright, visualiseur de données pour la NASA, explique que deux occasions se présenteront pour photographier à la fois la Terre et la Lune sur un même cliché. « L'objectif est de filmer à la fois un lever de Terre et un coucher de Terre » a-t-il indiqué dans un courriel. La capsule se déplacera si rapidement que ces deux occasions se présenteront à quarante-cinq minutes d'intervalle et lorsque la capsule se trouvera de l'autre côté de la Lune, hors de portée des communications avec Houston où se trouve le Centre de contrôle de mission.

Ces quarante-cinq minutes constituent la seule fenêtre dont ils disposeront. Contrairement aux missions Apollo, l'équipage d'Artemis II n'entrera pas en orbite lunaire et ne fera qu'un seul passage autour de la Lune.

La capsule Orion comporte cinq hublots : un hublot d'amarrage situé vers le haut et quatre hublots orientés vers l'avant, chacun situé sur un côté du vaisseau. C'est à travers l'un de ces quatre hublots principaux que les astronautes prendront la prochaine photo du lever de Terre, indique Kelsey Evans Young, responsable en sciences de la Lune pour la mission Artemis II. Selon David Melendrez, responsable de l'intégration d'imagerie de la capsule Orion pour la NASA, l'équipage utilisera deux appareils photo Nikon D5 DSLR portatifs pour prendre cette photo.

Le lever de Terre n'est pas la seule priorité de la mission en matière d'imagerie lunaire. Au total, « pendant trois heures, l'équipage devra prendre des photos et se contentera de faire des observations verbales de la Lune » indique Kelsey Evans Young. L'œil humain étant bien plus apte à détecter les variations subtiles de couleurs sur la Lune que les engins spatiaux robotisés, l'équipage a été chargé de photographier la surface de la Lune de manière exhaustive, ainsi que les éclairs provoqués par l'impact de météorites sur la surface de la Lune lors de leur survol.

SUSCITER L'ÉMERVEILLEMENT À TRAVERS LE MONDE

Il est clair que la NASA accorde une grande importance aux images de la mission Artemis II, y compris à celles prises par les appareils photo de National Geographic. « Nous présentons le visage de la mission au monde entier » affirme David Melendrez.

C'est l'occasion de susciter l'émerveillement dans le monde entier. L'année 1968, lorsque la photo « Lever de Terre » originale a été prise, a été marquée par une violence et des troubles généralisés. L'offensive du Tết au Vietnam, le massacre de Mỹ Lai au Vietnam également dont la population américaine n'a eu connaissance qu'un an plus tard et le Printemps de Prague ont eu lieu. Les manifestations et rassemblements en faveur des droits civils et contre la Guerre du Vietnam battaient leur plein. Martin Luther King, Jr. et Robert F. Kennedy ont été assassinés. Pour de nombreuses personnes, la mission Apollo 8 et la photo du lever de Terre ont représenté une lueur d'espoir dans une année marquée par les problèmes, un rappel que les êtres humains partagent un seul et même foyer dans le cosmos.