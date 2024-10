Comment observer le passage exceptionnel de la comète C/2023 A3 ?

Samedi 12 octobre dernier, si vous avez levé les yeux au ciel pour apercevoir la comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), vous avez peut-être eu la chance d'observer cette rare passante céleste que de nombreux astronomes considèrent comme la comète du siècle.

Si la comète est passée au plus près de la Terre le 12 octobre, elle continuera d'orner le ciel nocturne juste après le coucher du soleil dans l'hémisphère nord encore quelques jours. Elle apparaîtra un peu plus tôt chaque nuit jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement au cours des prochaines semaines.

La Terre voit défiler son lot de comètes, mais ce qui rend cette comète unique, c'est la visibilité de C/2023 A3 dans le ciel.

« La plupart des comètes ne sont normalement pas assez brillantes pour qu'on puisse les voir à l'œil nu », explique Erika Gibb, professeure de physique et d'astronomie à l'université du Missouri, aux États-Unis. C'est pourquoi NEOWISE et Hale-Bopp sont si célèbres : leur luminosité leur a permis de compter parmi les événements célestes les plus scrutés de tous les temps.

UNE COMÈTE À LA HAUTEUR DE NOS ATTENTES ?

Les astronomes estiment que la comète C/2023 A3 tourne autour du soleil environ tous les 80 000 ans, ce qui signifie que la dernière apparition de cette comète a eu lieu à peu près à la même époque que la migration de l'Homme en Afrique du Nord et en Asie. Environ 40 000 ans plus tard, les Néandertaliens se sont éteints.

Pour les observateurs les plus curieux, il est assez facile de connaître la trajectoire de la comète grâce aux ressources en ligne mises à leur disposition, mais rien ne garantit que C/2023 A3 soit suffisamment brillante au moment où vous l'observerez.

La luminosité d'une comète dépend d'un ensemble de facteurs très variables, tels que la proximité de l'objet par rapport au soleil, la proximité de l'objet par rapport à la Terre, sa taille et la quantité de gaz et de poussières qu'il produit, explique Erika Gibb. Comme l'univers est chaotique et qu'il n'y a pas deux comètes identiques, rien n'est jamais garanti.

Même si C/2023 A3 sera certainement visible à l'œil nu encore plusieurs jours, encore faut-il que sa luminosité dépasse celle des comètes précédemment observées à l'œil nu. Ces mises en garde effectuées, les passionnés ne devraient pas laisser passer leur chance d'admirer ce visiteur extraordinaire.

COMMENT L'OBSERVER ?

En fonction de l'endroit où vous vous trouvez et de l'importance de la pollution lumineuse à proximité, il peut être intéressant de vous rendre dans un endroit suffisamment sombre pour observer C/2023 A3 sans être gêné par la lueur d'une ville en pleine effervescence. Vous ne savez pas où aller ? Les cartes de pollution lumineuse en ligne pourraient vous être très utiles.

Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire, observer le ciel avec des jumelles ou un petit télescope peut également améliorer votre expérience, explique Erika Gibb, surtout si l'on veut voir la queue de la comète, qui s'étend sur 15 degrés. À la fin du mois d'octobre, la luminosité de la comète deviendra trop faible pour être observée à l'œil nu.

L'arrivée de C/2023 A3 est également une grande opportunité pour la science. L'un des plus grands défis de la recherche actuelle sur les comètes est que la plupart des observatoires ou des instruments scientifiques que les scientifiques pourraient utiliser pour étudier ces objets ne se trouvent souvent pas à l'endroit où la comète passe.

« Ces magnifiques comètes passent et nous ne pouvons pas toujours les observer et les étudier, simplement à cause de leur position dans le ciel », soulève Erika Gibb.

C'est en partie parce que l'arrivée de cette comète a été anticipée que certains chercheurs ont déjà profité de son survol pour faire de nouvelles observations.

Une fois hors de portée de la Terre, la comète C/2023 A3 repartira probablement vers la partie extérieure du système solaire, laissant derrière elle notre petit quartier cosmique.