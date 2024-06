George Lemaître, le prêtre à l'origine de la théorie du Big Bang

En 2014, L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a donné au cinquième véhicule ravitailleur de la Station Spatiale Internationale (ISS), le nom d'ATV-5 Georges Lemaître, pour rendre hommage à celui que l'on surnomme « le père de la théorie du Big Bang ». Qui était-il ? Et qu’a-t-il apporté à la communauté scientifique internationale ?

Né en Belgique à Charleroi en 1894, Georges Lemaître grandit dans une famille aisée. Il suivit des études secondaires dans un collège jésuite de Charleroi, et dès cette époque, il fut attiré par les sciences. « On voit déjà, dans sa correspondance de la Première Guerre, un intérêt pour la cosmologie », indique Dominique Lambert, physicien, philosophe, professeur à l'Université de Namur et membre de l'Académie royale de Belgique. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la vie de Georges Lemaître, notamment Un atome d’Univers, La vie et l’œuvre de Georges Lemaître.

Il poursuivit des études de mathématiques et de physique à l’Université catholique de Louvain, interrompues par sa participation à la Grande Guerre de 1914. Il entra au séminaire à 26 ans, et rédigea en parallèle un mémoire sur La Physique d’Einstein, qu’il rencontra en personne à Bruxelles en 1927. Il passa ensuite par Cambridge en 1923 où il étudia l'astronomie et la relativité générale, puis fut reçu au Harvard College Observatory et au Massachusetts Institute of Technology (MIT), où il obtint une thèse sur le calcul du champ gravitationnel d'une sphère fluide de densité homogène.

L’HYPOTHÈSE DE L’ATOME PRIMITIF

« Il introduit l'idée d'un modèle d'univers présentant un commencement naturel, une singularité initiale. L'univers pourrait avoir commencé par un état très dense rassemblant toute l'énergie-matière », explique Dominique Lambert. Aujourd'hui, on ne se représente plus les premiers moments de l'univers par un « atome primitif », mais plutôt par une « soupe » de particules et de rayonnements, d’après l’expert. Mais son intuition était tout de même correcte, car plus l’on remonte dans le temps, plus on observe un univers dense.