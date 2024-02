Débris spatiaux : des lasers pour dépolluer l’espace ?

RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉBRIS SPATIAUX

Il parait donc essentiel de réduire le nombre de débris spatiaux. Pour cela, plusieurs types de solutions ont été testés depuis les années 1990.

Première solution, celle de détourner les débris à l’aide d’un laser. Christophe Bonnal indique qu’il existe deux types de laser, ceux œuvrant « au sol » et ceux « en orbite ». L’avantage du laser au sol est qu’il est possible de changer une pièce voire de l’améliorer, ce qui est beaucoup plus difficile en orbite. Mais dans le second cas, le laser est au plus près des déchets et nécessite donc moins d’énergie.

En 1996, la NASA avait construit un laser au sol, le laser Orion, qui avait pour objectif de protéger l’ISS des débris spatiaux. Mais celui-ci dépensait l’énergie d’une « petite centrale nucléaire », et a donc été fermé.

En ce qui concerne les lasers au sol, la start-up japonaise EX-Fusion spécialisée dans la production de lasers, et l’entreprise australienne EOS Space qui cartographie l’espace, ont récemment innové sur la question. Pour être efficace, « nous avons besoin d'un laser pulsé très puissant, par opposition à un laser à ondes continues », explique Koichi Masuda, Chef des revenus (CRO) chez Ex-Fusion. « Les lasers pulsés exercent une pression sur les débris spatiaux, ce qui réduira leur vitesse et les éloignera de leur orbite, pour qu'ils puissent brûler dans l'atmosphère ». Travaillant pour l'instant sur de tout petits débris, la start-up souhaite à terme, désorbiter les objets de moins de 10 centimètres.

Koichi Masuda relate qu’EX-Fusion travaille en partenariat avec l’Institute of Laser Engineering (ILE) de l’Université d’Osaka, pour augmenter la puissance du laser de « 10 kilowatts, c'est-à-dire 10 fois plus puissant que ce qui existe aujourd'hui ». L’objectif est d’arriver à « un système laser de la classe des mégawatts ». Cette puissance est essentielle, car depuis le sol « il faut traverser l’atmosphère, et donc vous perdez 99,99 % de votre énergie », estime Christophe Bonnal. L’expert ajoute qu’« il y a une divergence du faisceau qui fait que pour un débris de 1 centimètre, le laser fait 1 mètre », ce qui entraîne une « perte d’efficacité ».

Parallèlement à l'augmentation de la puissance du laser, Koichi Masuda explique qu’EX-Fusion travaille sur la « technologie liée à ce que l'on appelle le "contrôle du faisceau" ou le "guidage du laser", pour qu'il atteigne spécifiquement la cible que vous voulez atteindre ». Il est en effet essentiel de bien viser chaque débris précisément, pour ne pas atteindre un satellite actif.

Christophe Bonnal est dubitatif quant à l’initiative des lasers au sol visant les petits débris, puisqu’il considère qu’« il faudrait [en] retirer des dizaines de milliers par an ». Selon lui, la priorité est d’aller chercher les « gros débris », qui servent de « réservoirs pour les petits ».

La solution du laser n’est toutefois pas abandonnée par les spécialistes. Christophe Bonnal affirme qu’il « croit encore » au laser, mais en orbital et pour faire du « Just in time Collision Avidement (JCA) », à savoir faire bouger très légèrement l’un des objets lorsqu’il va y avoir une collision dans les 24h.