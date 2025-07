Une boule de feu explose en plein jour : un phénomène céleste rare capté en vidéo

Chaque jour, des roches spatiales appelées météoroïdes bombardent la Terre. Ces roches proviennent de comètes, d’astéroïdes, voire de la Lune ou d’autres planètes, et varient en taille d’un grain de poussière (le plus courant) à un petit astéroïde (très rare). La NASA estime qu’environ 48,5 tonnes de matière météoritique pénètrent dans l’atmosphère chaque jour.

Cependant, le destin de ces roches peut varier. Si un météoroïde entre dans l’atmosphère et se consume, on parle de météore. Mais si le météore atteint la surface de la Terre, il devient une météorite.

Les boules de feu sont un type de météore plus rare — on leur donne ce nom lorsqu’elles apparaissent plus brillantes que Vénus dans le ciel nocturne. Bien que des milliers de boules de feu tombent sur la Terre chaque jour, la plupart se produisent au-dessus des océans ou de zones inhabitées, ou ont lieu en plein jour et sont noyées dans la lumière du soleil. C’est ce qui rend l’événement observé en Géorgie bien plus rare.

« Les boules de feu diurnes sont plus rares à observer parce que le soleil éclaire plus que la météore dans la plupart des cas. Seuls les objets les plus gros seront visibles, et il y en a peu », explique Hankey. Selon lui, l’AMS reçoit entre cinq et dix signalements de boules de feu diurnes par an.