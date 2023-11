Les biosignatures sont-elles la clef de la recherche de vie extraterrestre ?

La détection de cette signature appelée Vegetation Red Edge (VRE) dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels le degré de couverture végétale de la planète, sa température, la couverture nuageuse et bien entendu la sensibilité du télescope utilisé.

À en croire l'expérience de Sterzik qui a analysé le clair de Terre en 2012 à la recherche de cette même signature , elle serait plutôt difficile à détecter. Lorsque Galileo s'y est intéressé, la signature était à peine visible et la sonde se trouvait pourtant bien plus près de la Terre que tout autre éventuel télescope extraterrestre. Les instruments actuels ne sont pas suffisamment sensibles pour détecter un tel signal sur des exoplanètes. En revanche, certains candidats parmi les observatoires en cours de développement pourraient relever le défi, à commencer par l' Extremely Large Telescope , ou Télescope géant européen.

« C'est tout à fait faisable. La tâche est ardue et la signature est faible, mais elle existe » assure Kaltenegger.

Dans le cadre de leurs travaux, Kaltenegger et Jack O’Malley-James de l'université Cornell ont souhaité évaluer l'âge de ce phénomène sur Terre. En d'autres termes, depuis quand les empreintes de la végétation terrestre sont-elles visibles ?

D'après le registre fossile, les scientifiques savent que les premières mousses ont colonisé la surface aride de la Terre il y a environ 500 millions d'années. Dès leur apparition, les végétaux ont absorbé la lumière du Soleil pour la transformer en énergie. Au fil du temps, ces plantes primitives se sont diversifiées pour donner naissance à une explosion de fougères, d'arbres et de fleurs, allant parfois jusqu'à recouvrir 90 % de la surface planétaire.

En simulant la lumière réfléchie par les plantes à travers un modèle de l'atmosphère terrestre, Kaltenegger et O’Malley-James ont estimé que la signature générée par les plantes était détectable dès leur apparition dans la palette de paysages terrestres. Au départ, le signal était faible, mais il a gagné en puissance à mesure que la végétation se propageait à la surface de la Terre, même si la réflectance totale de la planète durant les périodes glaciaires a probablement rendu difficile de distinguer la signature végétale naissante.

En outre, les chercheurs pensent que le signal pourrait même se faire encore plus brillant à l'avenir, en fonction de l'attention que nous portons à notre planète. Si nous la transformons en désert constellé de cactus à haut pouvoir de réflectance, les formes de vie sur Terre seront facilement détectables par les astronomes extraterrestres. En revanche, si nous développons une atmosphère plus opaque chargée de gaz à effet de serre, alors notre planète verdoyante ne sera plus détectable par d'éventuels curieux extraterrestres… sans parler des autres conséquences.