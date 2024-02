La sonde de la NASA Odysseus s’est posée sur la Lune

Aujourd'hui, l’alunissage d’Odysseus, assuré en toute sécurité par Intuitive Machines, a constitué un exemple du transfert par la NASA, dans l'espace lointain, de l'ingénierie et de l'exploitation des engins spatiaux à des entreprises privées, explique Altemus, qui était auparavant directeur adjoint du Centre spatial Johnson de la NASA.

« Nous prouvons ainsi que les entreprises commerciales peuvent désormais accomplir des tâches difficiles qui étaient auparavant du ressort des nations souveraines. »

EXPLORER L'ESPACE

L’alunisseur Odysseus est un cylindre hexagonal, auquel sont accrochés des instruments enveloppés dans des feuilles d'aluminium et fixé par six pieds métalliques. La propulsion et l'alunissage ne nécessitent qu’un seul moteur, alimenté par des réservoirs internes de méthane et d'oxygène liquides. Des panneaux solaires en forme de rectangles sombres sont conçus pour produire 200 watts d'énergie une fois sur la surface de la Lune.

IM-1 est doté d’une série de capteurs expérimentaux de la NASA qui serviront également à des missions futures. Parmi eux, des radars de télémétrie laser destinés à faciliter la navigation lors des alunissages et huit rétroréflecteurs placés sur la surface de la Lune pour servir de repères permanents aux vaisseaux spatiaux en approche.

À la surface, un récepteur radio basse fréquence conçu par la NASA mesurera les effets de la météo spatiale et de l'activité humaine sur l'environnement lunaire. Cette expérience est à l’avant-garde du type d'astronomie que beaucoup espèrent réaliser sur la Lune. Elle permettra de détecter également les radio-émissions du Soleil, de Jupiter et de la Terre.

Une petite caméra satellite appelée EagleCam, construite par des enseignants et des étudiants de l'Embry-Riddle Aeronautical University, s'est déployée pendant la descente et a capturé l'alunissage d'un point de vue inédit.

Odysseus s’est posé juste à côté d'un site d’alunissage potentiel pour la mission Artemis III de la NASA, et d'un emplacement candidat pour une base habitée. La question est de savoir quand les astronautes arriveront. Selon un rapport publié en mai 2023 par le Bureau de son inspecteur général, le programme lunaire de la NASA accuse un retard d'au moins six ans et un dépassement de budget de six milliards de dollars.

Lors d'une présentation publique, Jim Free, responsable des vols habités dans l'espace lointain à la NASA, a récemment déclaré qu’entre 2024 et 2028, la NASA dépenserait 41,5 milliards de dollars pour le programme Artemis, et qu'il n'y aurait qu'un seul alunissage humain à la clé. La mission solitaire avec équipage, actuellement prévue pour 2025, devrait être retardée d'au moins deux ans.

DE NOMBREUX ENGINS SUR LA LUNE

La crainte provoquée par ces coûts massifs explique en partie pourquoi, depuis les années 1990, la NASA s’est mise à soutenir les efforts d’entreprises spatiales privées qui souhaitaient construire et exploiter des engins spatiaux.