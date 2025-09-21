De la conquête spatiale à la compréhension de la Terre

Le second, Sentinel-5, est dédié à la surveillance quotidienne de l’atmosphère, des polluants atmosphériques et de la couche d’ozone. Ces satellites envoyés ensemble par Ariane 6 fournissent un tableau complet de l’état de notre atmosphère, offrant des données cruciales pour les prévisions météorologiques et la compréhension du changement climatique.

Parallèlement, toujours en juillet 2025, le satellite franco-européen MicroCarb a été lancé pour mesurer les émissions de CO 2 à l’échelle mondiale, permettant d’identifier les principaux émetteurs et favorisant des mesures et des politiques de réduction des émissions polluantes. Les applications de cette surveillance comprennent également la cartographie des forêts, mais aussi la surveillance et l’évaluation des récoltes, et dans le cas de catastrophes naturelles, les satellites optiques et radar sont mobilisés pour fournir des images détaillées.