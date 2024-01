Et si notre système solaire comptait une neuvième planète ?

La plupart des observatoires ont soit un grand angle de vue, pour observer une portion du ciel plus étendue, soit un grand miroir, ce qui permet d'absorber plus de lumière et donc de révéler des objets plus lointains, moins lumineux. Grâce aux prouesses de ses ingénieurs, le VRO est capable de l'un, comme de l'autre. Durant ses dix années d'enquête, l'observatoire ratissera l'intégralité du ciel nocturne de l'hémisphère Sud à plusieurs reprises. Presque rien ne pourra lui échapper.