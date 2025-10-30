Où se place l’Europe dans la course aux satellites ?

Selon lui, le développement de lanceurs répond à plusieurs motivations, avant tout stratégiques. « Des fonds publics financent le développement des lanceurs, qu’il s’agisse d’Ariane 6 ou de Vega C, d’abord pour garantir l’indépendance [de l'Europe dans] l’accès à l’espace. […] On considère que, pour être une puissance spatiale, il faut avoir la capacité de lancer ses propres satellites et ne pas en être empêché par des tiers », explique Jean-Marc Astorg.

Au-delà de cette dimension stratégique, la filière spatiale européenne repose aussi sur une logique économique. « Une fois que les lanceurs sont développés, qualifiés, ils sont commercialisés ». Le directeur précise que « la montée en cadence d’Ariane 6 […] est un enjeu porté par l’industrie, par ArianeGroup et ses partenaires industriels, [qui doit] faire en sorte que le carnet de commandes soit réalisé au profit des clients ».

Avec le développement de Starlink, notamment en Ukraine, « il y a eu une démonstration que les constellations de satellites étaient extrêmement utiles, non seulement sur le plan économique, en termes de création de marché ou de valeur, mais aussi sur le plan civil et militaire », ajoute Paul Wohrer.

« Le modèle de SpaceX est celui de la Silicon Valley, c’est-à-dire du “winner takes all”. Je pense qu’à part SpaceX, même aux États-Unis, personne ne souhaite voir cette entreprise en situation de monopole », souligne le spécialiste du CNES. Dans ce contexte, le programme IRIS² vise à garantir l’autonomie européenne dans les télécommunications spatiales et à réduire la dépendance vis-à-vis de Starlink. « De la même façon que l’Europe a décidé de développer le système Copernicus, [dédié] à l’observation de la Terre, et Galileo, le GPS européen, […] elle a choisi de se doter d’une infrastructure souveraine de communication sécurisée : IRIS² », précise-t-il, qui reposera sur une constellation d’environ 300 satellites.

QUELLE PLACE POUR L'EUROPE PARMI LES PUISSANCES MONDIALES ?

« Au cours des vingt dernières années, on a assisté à la montée en puissance de la Chine dans le domaine spatial. […] En parallèle, les Américains ont [maintenu] leur position dominante, [renforcée] par déploiement de constellations comme Starlink », explique Paul Wohrer. Selon lui, le retard de l’Europe dans le domaine spatial « est lié plus largement à la situation géopolitique [actuelle], avec une confrontation entre deux très grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine ». Cette rivalité concentre l’attention et les investissements sur ces deux acteurs, reléguant l’Europe à une position plus périphérique dans les dynamiques spatiales mondiales.

« Si on se compare aux États-Unis, les investissements publics dans le domaine spatial sont de cinq à six fois moins importants. Ce n’est donc pas très étonnant de voir une différence à la fois d’ambition et de réalisation », souligne-t-il. En 2024, l’Agence spatiale européenne (ESA) a investi environ 7,8 milliards d’euros, contre 27 milliards pour la NASA.