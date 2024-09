Deux astronautes sont coincés dans l'espace (et ce n'est pas la première fois)

En raison de problèmes techniques liés à leur vaisseau spatial Starliner, Sunita Williams et Barry Wilmore devront passer beaucoup plus de temps que prévu à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Ce n’est pas la première fois que des astronautes se retrouvent ainsi « coincés » dans l’espace, et ce ne sera probablement pas la dernière.

La capacité à faire face à de telles difficultés est essentielle chez les astronautes, et contrairement à ce que nous pourrions croire, il n’est pas impossible que Williams et Wilmore soient secrètement satisfaits de la situation.

« Les astronautes se sentent souvent "bloqués" lorsqu’ils sont sur Terre, donc c’est un énorme cadeau », affirme Chris Hadfield, ancien astronaute de la NASA, pilote de navette spatiale et ancien commandant de l’ISS. « C’est la raison d’être de notre profession. »

Que l’on qualifie la situation de blocage, de retard ou de prolongation, il n’est pas si rare que des astronautes passent plus de temps dans l’espace que prévu au moment de leur départ. Les raisons peuvent aussi bien découler d'aléas géopolitiques que de risques naturels, mais quelles qu’elles soient, les astronautes et les agences spatiales sont toujours préparés à cette éventualité.

UN SÉJOUR PROLONGÉ

Au moment de leur arrivée dans le cadre du premier vol du vaisseau Starliner de Boeing en juin, Sunita Williams et Barry Wilmore ne devaient passer que huit jours à bord de l’ISS.

Avant son lancement et lors de son voyage vers la station, le Starliner a cependant subi plusieurs fuites d’hélium, un gaz utilisé pour alimenter ses propulseurs. Les deux astronautes ont donc dû passer plus de deux mois sur la station spatiale pendant que la NASA et Boeing tentaient de trouver une solution au problème.

Le 24 août, la NASA a finalement annoncé que le Starliner effectuerait une descente en automatique, et donc à vide, et que Sunita Williams et Barry Wilmore reviendraient sur Terre à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Dragon.

Les deux astronautes devront donc probablement rester à bord de l’ISS jusqu’en février 2025, soit environ huit mois après leur arrivée, prochaine date à laquelle il est prévu qu’une capsule Dragon redescende sur Terre.

Selon Hadfield, ancien pilote d’essai pour l’armée de l’air et de la marine des États-Unis, il faut toujours s’attendre à des problèmes lors du premier vol d’un engin spatial. L’ancien astronaute confie par ailleurs comprendre pourquoi la NASA a pris des mesures afin d’assurer la sécurité de l’équipage.