L'étoile la plus lointaine jamais observée a été découverte

En utilisant le télescope spatial Hubble, des astronomes ont observé ce qu’ils pensent être une étoile individuelle dans une galaxie lointaine, très lointaine : l’étoile la plus éloignée et la plus primordiale jamais observée.

« C’est de loin l’étoile la plus éloignée jamais vue », affirme Jane Rigby de la NASA, co-autrice de l’article qui décrit cette découverte et qui a été publié dans la revue scientifique Nature. « Il s’agira de notre plus grande opportunité d’étudier comment était une étoile massive au début de notre univers. »

L’étoile a été surnommée Earendel, d’après le nom en vieil anglais pour « étoile du matin » ou « lumière montante ». Elle ne date que de 900 millions d’années après le Big Bang. La précédente détentrice du record, surnommée Icarus, existait environ 4,3 milliards d’années après cet événement pour le moins explosif. Cela signifie que Earendel existait peu de temps après que l’univers naissant a émergé d’une ère d’obscurité, lorsque certaines des premières galaxies étaient en plein développement.

Les scientifiques estiment qu’Earendel est au moins cinquante fois plus massive que notre Soleil, mais il se pourrait qu’il s’agisse d’une paire d’étoiles binaires plutôt que d’une seule étoile. Des observations de suivi seront effectuées par le biais du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA, ce qui devrait aider à confirmer si l’objet est bien une étoile, ou s’il s’agit de quelque chose de totalement différent.

« Cette interprétation est passionnante, et j’adorerais qu’elle soit confirmée », confie l’astronome Katherine Whitaker de l’université du Massachusetts à Amherst, qui ne fait pas partie de l’équipe qui a fait cette découverte. « C’est le genre de choses que j’aimerais que l’on découvre plus souvent, et j’ai hâte de voir ce que montreront leurs observations de suivi. »

UNE LOUPE AMPLIFIANTE COSMIQUE

Étudier l’univers lointain, c’est comme regarder dans le passé. En raison du temps nécessaire à la lumière pour traverser le cosmos, les scientifiques voient les étoiles et les galaxies extrêmement lointaines telles qu’elles apparaissaient il y a des millions voire des milliards d’années, lorsque ces objets émettaient la lumière que les télescopes captent aujourd’hui. Outre le déploiement de télescopes plus perfectionnés, les scientifiques ont mis au point des moyens de plus en plus ingénieux pour explorer les confins de l’espace et du temps.

Pour cette observation, les astronomes ont utilisé Hubble pour scruter l’univers primitif en dirigeant le télescope vers un amas extrêmement massif de galaxies appelé WHL0137-08. Les amas de ce type sont si massifs que leur gravité tord et déforme la lumière environnante, grossissant parfois les objets de fond : ce phénomène est connu comme l’effet de lentille gravitationnelle.