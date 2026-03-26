La vallée de l’Elqui, l’un des meilleurs lieux d’observation astronomique au monde
Avec l’un des ciels les plus clairs au monde, la vallée de l’Elqui, à la lisière du désert d’Atacama, offre une vue imprenable sur l’espace. Le gîte Casona Distante est l'un des meilleurs endroits pour profiter de ce spectacle.
Dans cette région du Chili, on peut observer l'un des ciels les plus sombres du monde.
Nombreux sont ceux qui vont au Chili pour ses paysages : s'émerveiller devant le désert le plus aride au monde et les pics andins enneigés, ou parcourir la longue côte pacifique avec des champs de glace à une extrémité et des palmiers à l'autre. Dans ce contexte, la vallée de l'Elqui est une exception : les visiteurs ne s'y rendent pas vraiment pour observer les paysages mais plutôt pour lever les yeux vers le ciel, pour contempler un paysage qui n'est ni chilien ni même vraiment terrestre. La vallée de l'Elqui a l'un des ciels nocturnes les plus clairs au monde. Un automne dans l'hémisphère sud, je me retrouve dans un gîte isolé au fond d'une vallée reculée, pour assister au spectacle céleste dans toute sa splendeur.
La vallée de l'Elqui se situe à l'extrémité sud de l'Atacama, un désert dans lequel il peut ne pleuvoir qu'une fois par siècle à certains endroits. La sécheresse du ciel a un effet secondaire : le manque d'humidité transforme le ciel en une fenêtre sur l'espace. Sur la route en direction de la vallée de l'Elqui, on remarque des observatoires perchés sur les sommets, près de la moitié des infrastructures d'observation astronomique du monde se trouvent à cet endroit. Certains observatoires sont de grands bâtiments qui rappellent les repaires des méchants dans les James Bond et, ailleurs, on trouve des télescopes plus petits destinés à une contemplation privée de l'Univers. La vallée de l'Elqui entretient également d'autres liens avec l'espace : des OVNI y sont fréquemment signalés et la NASA utilise Atacama comme un site d'essai pour les futures missions martiennes habitées.
S'enfoncer plus loin dans la vallée de l'Elqui, si ce n'est pas tout à fait comparable à une mission spatiale, est une entreprise de longue haleine. Une autoroute très fréquentée se transforme en une route de campagne au-delà de la ville de Rivadavia. Puis, sur la dernière partie de mon voyage, dans le village d'Alcohuaz, elle devient un chemin caillouteux. Les véhicules qui passent soulèvent des panaches de poussière. Je me dirige vers le bien nommé Casona Distante, « maison éloignée » en français, un gîte qui est à peu près le dernier bâtiment sur la route de montagne avant qu'elle ne s'approche de la frontière argentine.
Dans le nord du Chili se trouve le désert non-polaire le plus aride du monde. Aux endroits où il y a des lacs, ils sont bien souvent salés, comme le lac Tuyajto, situé près de la frontière avec l'Argentine, qui semble tout droit venu d'un autre monde.
Casona Distante est une demeure datant des années 1940 qui a été transformée en hôtel. À l'intérieur de ses murs en adobe bruns, des grosses poutres en bois abondent et des tapis andins ont été placés sur le sol afin de protéger du froid des montagnes. Le bâtiment est entouré de vérandas, vous pouvez marcher sur des terrasses dont le sol grince et admirer un paysage composé de cordillères arides, de tourbillons de poussière et d'une fine bande de verdure qui grimpe sur les berges d'un fleuve asséché. Il n'y a ni réseau Wi-Fi, ni réseau mobile et la plupart du temps, les cartes de crédit ne fonctionnent pas. L'hôtel se trouve à environ 1 720 mètres d'altitude donc d'une certaine manière, il est déjà plus proche des étoiles.
La vallée de l'Elqui représente aussi une frontière lointaine de la viticulture et, depuis les vérandas, des rangs de vignes sont visibles. En descendant la route de Casona Distante se trouve le vignoble Viñedos de Alcohuaz, où la viticulture est guidée par la vénération de Pachamama, la déesse de la Terre dans la croyance indigène andine. Un peu plus loin dans la même vallée, se situent les distilleries de pisco, où les raisins sont transformés en eau-de-vie qui est notamment utilisée dans le cocktail pisco sour. À Fundo Los Nichos, l'une des plus vieilles distilleries de pisco encore en activité, l'alcool est amer, brûlant et étrangement incolore, aussi clair que le ciel au-dessus de la vallée de l'Elqui. Dans l'esprit de certaines personnes, c'est la puissance du pisco local qui serait à l'origine des observations d'OVNI.
Les journées dans la vallée se terminent toujours par une contemplation du ciel. Casona Distante propose ses propres sessions d'observation d'étoiles qui traitent de la manière dont les peuples autochtones de ces montagnes interprètent les signes venus du ciel et associent les récits fondateurs aux constellations. Pour tous les télescopes, les vues les plus spectaculaires sont celles que l'on observe à l'œil nu. Lors de ma dernière nuit, je me tiens debout dans la véranda, étudiant les traînées stellaires de la Voie lactée et écoutant le vent souffler dans les cordillères. Dans le monde entier, contempler l'Univers vous amène à méditer sur votre propre place dans celui-ci. Ici, le ciel dégagé permet aux visiteurs de repartir avec un sentiment de clarté extraordinaire.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.