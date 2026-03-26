La vallée de l’Elqui, l’un des meilleurs lieux d’observation astronomique au monde

Nombreux sont ceux qui vont au Chili pour ses paysages : s'émerveiller devant le désert le plus aride au monde et les pics andins enneigés, ou parcourir la longue côte pacifique avec des champs de glace à une extrémité et des palmiers à l'autre. Dans ce contexte, la vallée de l'Elqui est une exception : les visiteurs ne s'y rendent pas vraiment pour observer les paysages mais plutôt pour lever les yeux vers le ciel, pour contempler un paysage qui n'est ni chilien ni même vraiment terrestre. La vallée de l'Elqui a l'un des ciels nocturnes les plus clairs au monde. Un automne dans l'hémisphère sud, je me retrouve dans un gîte isolé au fond d'une vallée reculée, pour assister au spectacle céleste dans toute sa splendeur.

La vallée de l'Elqui se situe à l'extrémité sud de l'Atacama, un désert dans lequel il peut ne pleuvoir qu'une fois par siècle à certains endroits. La sécheresse du ciel a un effet secondaire : le manque d'humidité transforme le ciel en une fenêtre sur l'espace. Sur la route en direction de la vallée de l'Elqui, on remarque des observatoires perchés sur les sommets, près de la moitié des infrastructures d'observation astronomique du monde se trouvent à cet endroit. Certains observatoires sont de grands bâtiments qui rappellent les repaires des méchants dans les James Bond et, ailleurs, on trouve des télescopes plus petits destinés à une contemplation privée de l'Univers. La vallée de l'Elqui entretient également d'autres liens avec l'espace : des OVNI y sont fréquemment signalés et la NASA utilise Atacama comme un site d'essai pour les futures missions martiennes habitées.