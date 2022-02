Perseverance : un an après son arrivée sur Mars, le robot de la NASA relève tous les défis

En dehors de ces activités, le rover a également progressé vers l'un des exploits les plus ambitieux jamais envisagés sur le plan technologique : constituer une précieuse collection de roches en vue d'un futur retour sur Terre.

Des milliards d'années en arrière, Mars avait probablement une atmosphère plus épaisse, ce qui devait se traduire par des températures plus douces, un environnement plus humide et potentiellement plus hospitalier pour la vie telle que nous la connaissons, que la planète couleur rouille que nous observons de nos jours. Les scientifiques sont parvenus à rassembler des fragments de ce passé luxuriant grâce aux rovers qui étudient les roches en surface et aux sondes qui scrutent la planète depuis l'espace. D'autres indices leur ont été apportés par les roches martiennes tombées sur Terre sous forme de météorites, mais leur descente enflammée à travers notre atmosphère limite leur utilité.