Physique quantique : l’étrange découverte du temps négatif

Sur le plan quantique, notre compréhension de la réalité est régulièrement bousculée. Ce monde, rempli de concepts contre-intuitifs, est difficile à appréhender, y compris pour les physiciens. Une récente découverte est venue brouiller les certitudes des chercheurs. Des preuves de l’existence du temps négatif ont été apportées dans une étude quantique sur la relation photon-atome.

À l’origine de cette étude, on trouve la question de l’interaction entre deux particules, les photons et les atomes. « Les photons, c’est-à-dire les particules composant la lumière, sont souvent utilisés comme porteurs d’informations quantiques, mais ils ont le désavantage de ne pas avoir d’interactions entre eux », explique Aephraim Steinberg, membre fondateur du Centre pour les Informations Quantiques et le Contrôle Quantique, et professeur à l’université de Toronto.

« Deux photons peuvent croiser leur chemin dans une fibre optique, mais sans que l’un ne réalise la présence de l’autre », continue-t-il. « Cette non-interaction entre les photons rend ainsi difficile la création d’un ordinateur ou d’autres systèmes d’informations quantiques ».

Au fur et à mesure des recherches, une solution a néanmoins été trouvée. « Pour créer une interaction, les photons doivent traverser de la matière et entrer en contact avec les atomes », les particules qui constituent la matière, avance Aephraim Steinberg. La création du laser dans les années 1960 a permis par la suite la conduite d'une étude d’autant plus précise en permettant d’observer l’interaction d’un photon unique entrant en contact avec un nuage d’atomes.

EXCITATION ATOMIQUE

Une nouvelle étude menée par Josiah Sinclair, ancien doctorant à l’université de Toronto, sous la supervision d’Aephraim Steinberg, a cette fois observé « si le photon entrait dans le nuage d’atomes, et s’il en ressortait, tout en monitorant simultanément ce qui arrivait aux atomes et aux photons qui traversaient le nuage ». L’expérience a été répétée des milliards de fois pour enfin voir émerger deux scénarios : le photon peut traverser le nuage sans rencontrer d’atome sur son chemin, ou bien en rencontrer et être dispersé, ou absorbé, pour être réémis quelques nanosecondes plus tard.

Une fois ces scénarios établis, Sinclair et son équipe ont cherché à savoir quels étaient les effets du passage du photon sur les atomes dans les deux scénarios. « Le résultat nous a surpris », se rappelle le chercheur. « Nous pensions que le photon qui ne faisait que traverser le nuage sans être dispersé n'aurait aucun effet sur l’atome. Nous avions tort. »

Les physiciens ont d’abord observé que lorsque le photon envoyé dans le nuage se faisait absorber par l’atome, il provoquait chez ce dernier une forme momentanée d’excitation, un état durant lequel l’atome possède un niveau d’énergie supérieur à son état au repos. En revanche, lorsque le photon n’est pas absorbé, la supposition des chercheurs était que l’atome n’entrait pas dans un état d’excitation au passage du photon. En réalité, « même si l’atome n’est pas dispersé, il peut aussi avoir un effet similaire sur l’atome lorsqu’il est absorbé », souligne Josiah Sinclair. Autrement dit, son passage déclenche également une excitation atomique.

LE TEMPS NÉGATIF

Les chercheurs ont ensuite tenté de déterminer la durée d’excitation des atomes ainsi que la durée de la traversée du nuage d'atomes par le photon. Calculer ces durées peut - ainsi présenté - paraître simple, mais leurs mesures sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît.

Howard M. Wiseman, théoricien, physicien et professeur à l’université de Griffith en Australie, a publié une théorie qui a permis à Sinclair et à son équipe de développer une description quantique mécanique du système.