Pluton a-t-elle réellement perdu son statut de planète ?

Puis, en 2006, les festivités ont soudainement pris fin lorsque Mike Brown, professeur à l'université CalTech et auteur du livre How I Killed Pluto and Why it Had it Coming, a privé Pluton de son statut de planète. Depuis, les mondes de la science et de la culture populaire continuent de s'interroger sur le destin de ce mystérieux objet.