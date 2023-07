Non, l'inversion des pôles magnétiques ne provoque pas le changement climatique

Lorsque le vent solaire et le rayonnement cosmique menacent la surface de la Terre, un vaste champ magnétique généré par le noyau externe de la planète nous protège contre les rayonnements néfastes en provenance de l'espace. Cet ensemble invisible est connu sous le nom de magnétosphère.

Les scientifiques ont conscience des fluctuations que connaissent les forces internes à l'origine du champ magnétique terrestre, ce qui se traduit par une oscillation de la puissance de ce dernier au fil du temps. Ce phénomène peut entraîner des changements progressifs d'intensité et de localisation des pôles magnétiques de la Terre, voire même à une inversion, lorsque les pôles Nord et Sud permutent.

Se pourrait-il que ces phénomènes géomagnétiques soient à l'origine des événements météorologiques extrêmes, des extinctions ou encore des catastrophes naturelles ? On peut lire çà et là sur Internet que le champ magnétique terrestre serait responsable du changement climatique, une théorie totalement infondée d'un point de vue scientifique.

« En l'état actuel des connaissances, il n'existe aucun mécanisme crédible qui pourrait justifier cette possibilité, » déclare Gavin Schmidt, climatologue et directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, à New York. « On ne se contente pas de rejeter d'éventuels effets magnétiques sur le climat sans y avoir pensé, nous avons considéré la possibilité de manière collective et cela n'a rien donné. »

DU BON USAGE DES PÔLES

Notre planète compte trois pôles nord : le vrai Nord, le nord géomagnétique et le nord magnétique.

Le premier correspond à une direction fixe sur le globe qui pointe directement vers le pôle Nord géographique. À l'inverse, le pôle nord géomagnétique n'est pas un point fixe, il se situe actuellement sur l'île d'Ellesmere au Canada et représente l'axe nord de la magnétosphère terrestre, occasionnellement sujet à des fluctuations. Le nord magnétique correspond quant à lui aux lignes de champ magnétique ; c'est le nord que l'on retrouve sur nos boussoles.

Depuis sa localisation par l'explorateur arctique James Clark Ross en 1831, le pôle nord magnétique de la Terre a progressé d'environ 1 000 kilomètres dans la direction nord-nord-ouest et sa vitesse de déplacement s'est accélérée, passant de 16 à 55 km par an, comme l'explique Alan Buis dans un article paru en 2021 sur le blog Ask NASA climate. Alors que ces changements peuvent avoir un impact sur les satellites et les outils de navigation magnétiques, des téléphones aux navires en passant par les avions de ligne, il n'existe aucune preuve d'une quelconque influence sur le climat terrestre.

Malgré tout, une théorie conspirationniste qui attribue les impacts du changement climatique aux perturbations du champ magnétique terrestre connaît un nouvel essor sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, sous l'intitulé The Adam and Eve Story (en français "l'histoire d'Adam et Ève", ndlr).

Cette théorie a fait l'objet d'un regain d'attention suite à son apparition dans un numéro du podcast américain « Joe Rogan Experience » diffusé en janvier dernier.

Entre janvier et avril 2023, l'organisme de surveillance des médias Media Matters a identifié sept vidéos virales reprenant les idées conspirationnistes de cet épisode et cumulant plusieurs millions de vues sur le réseau social TikTok.

Cette théorie infondée a vu le jour en 1965 sous la plume de Chan Thomas, un ex-employé de l'armée de l'air américaine dont l'ouvrage The Adam and Eve story suggérait que les inversions de pôles magnétiques étaient responsables de l'extinction de différentes civilisations historiques. À en croire l'auteur, une première crue se serait produite à l'époque d'Adam et Ève, une seconde coïnciderait avec l'Arche de Noé et la troisième n'aurait pas encore été observée.

EXCURSIONS MAGNÉTIQUES ET CLIMAT, QUEL RAPPORT ?