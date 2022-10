Non loin du royaume imaginaire du fantasque roi de Bavière, un peu plus au nord, se dresse un édifice tout aussi somptueux et intriguant tant par son histoire que par sa beauté. Surnommé le château de contes de fées des Wurtemberg, il est à lui seul un véritable hommage au style moyenâgeux. Construit plus de trente ans avant Neuschwanstein, le château de Lichtenstein semble tout droit sorti d’un roman emblématique de l’époque en Allemagne, Lichtenstein de Wilhelm Hauff.

« Le duc Wilhelm, qui a construit le château, a lu le livre et est tombé amoureux de l'histoire du Moyen Âge. Ce livre traite de l'histoire du Wurtemberg. Toute la région et ses lieux sont mentionnés dans le livre. Il y a des meurtres, une histoire d'amour et une évasion avec une cachette dans une grotte près du château. Les personnages principaux du livre ont réellement existé » décrit Nadja Etter, porte-parole du château de Lichtenstein.

Selon l’experte, au 19e siècle, « à l'époque de l'industrialisation, il y a eu un retour aux idéaux médiévaux allemands dans toute l'Allemagne ». Le duc Wilhelm, à l’origine de la construction du château, souhaitait récupérer et collectionner tout ce qui était en lien avec le MoyenÂge, par passion.

« Le duc Wilhelm était un collectionneur. [...] Il cherchait un endroit pour exposer ces objets. De cette façon, il a été le précurseur du musée d'aujourd'hui. Le château a été construit sur les fondations d'un ancien château de chevalier datant de 1380 » précise l’experte.

En découvrant ce château, dressé sur les hauteurs des montagnes, on part pour une véritable balade dans le temps. « Le duc Wilhelm voulait que la nature et l'architecture fusionnent. C'est aussi la raison pour laquelle le sommet de la montagne entre dans une pièce. Ce château, c’est comme un nid d’oiseau, dans la cime d’un arbre. »

Le château est comme un écho au style romantique et éclectique des nombreux autres édifices de la région et du pays tout entier. Comme le château de Neuschwanstein ou celui de Hohenschwangau, il arbore une architecture singulière qui se marie parfaitement à la nature luxuriante et aux paysages verts de la région. Comme le décrit Nadja Etter, ces somptueux bâtiments répondent aux mêmes demandes : « un château médiéval original avec toutes les caractéristiques du 19e siècle ».

L’Allemagne regorge de véritables joyaux historiques. Plus à l’ouest se trouve notamment le château privé d’Anholt, qui accueille le plus grand musée du pays. Entre sa « Grosse tour » et sa salle des chevaliers, le château rend également hommage à l’époque médiévale, tout en proposant une riche collection d’accessoires de l’époque.