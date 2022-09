Himalaya : Ces tours de pierre géantes interrogent les historiens

Quelque temps plus tard, un tremblement de terre fêlera la montagne sur laquelle Sonam Zeren habite.

Ni elle, ni moi, ne parlons mandarin. Je lui enverrai donc un emoji triste. Quelques secondes plus tard, elle me renverra trois signes circulaires de la main pour me rassurer : OK OK OK.

Les hiéroglyphes vont bien à la région du Hengduan. Des langages hermétiques se concentrent dans ces vallées adjacentes. La chaîne de montagnes exsude des ruisselets de dialectes. Ses lignes de crête divisent les accents.

Les montagnes sont une tour. Et leur nom pourrait être celui de Babel.

Le professeur Luo Xin, spécialiste de l’histoire médiévale chinoise de l’Université de Beijing, ne sait pas précisément pourquoi ces tours déconcertantes ont été bâties.

Il pense que leur raison d’être a pu évoluer selon l’endroit et le moment. Mais il me révéle une chose : « Vous pouvez en trouver non seulement dans les monts Hengduan mais aussi à Beijing. »

Un empereur Qing a fait construire des répliques de ces lointaines tours du Sichuan dans sa capitale pour former ses soldats aux techniques de siège, m’explique-t-il. Cela remonte au 18e siècle.

« Il en reste quelques-unes, m’apprend-il en riant. Personne n’y prête vraiment attention. »

Nous allons nous coucher aux côtés de quatre gardiens de yaks. Des cristaux de glace frappent le flanc de leur abri en aluminium dans un soupir mélancolique. À l’extérieur, un taureau gelé jusqu’à l’os est allongé dans la neige.

Comment les bergers gardent-ils la trace de chaque animal au sein de l’immense cosmos des monts Hengduan ?

« Oh, nous connaissons leur visage, m’explique Sonam Badeng. Nous les reconnaissons. »

Yang Wendou et moi traversons tant bien que mal un col enneigé où, de sources minérales, jaillit une eau aussi claire que du sang artériel. Nous atteignons nos premières routes de plaines près de Jiagenbaxiang et les maisons des Tibétains sédentaires sont pour nous des manoirs. Nous avons manqué l’époque des dernières tentes noires d’une quinzaine d’années au moins. Un cochon amical arrive au trot pour se faire gratter les oreilles. Dans les monts Hengduan, de nombreux cochons vivent en liberté. Il se met sur le dos et s’endort béatement une minute plus tard. À Pengbuxi, les tours se tiennent comme des obélisques qu’on aurait lâchées d’un ciel bleu en céramique.

« Ils les ont construites pour conjurer les attaques de bandits », affirme Dengzhu Zhaxi, homme d’affaires de la région qui emmène justement sa jeune fille visiter ce site reculé. « Du feu la nuit et, en journée, de la fumée. Remarquez comme toutes les tours sont en ligne de mire. »

Quelques jours plus tard, avançant d’un pas précaire le long de la route qui va de Lhassa à Shanghai, je me rends compte que ce n’est pas exact.

Les tours de Pengbuxi sont des stylets : ils inscrivent les histoires de notre vie sur le grand disque céleste qui tourne éternellement au-dessus des monts Hengduan.