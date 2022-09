Le plus ancien corps amputé de l'Histoire remet en question les connaissances médicales du Néolithique

UN COUP DE PIED DANS LA FOURMILIÈRE DES CONNAISSANCES

Outre la prouesse chirurgicale de l’amputation, la découverte de Liang Tebo présente également une grande quantité de connaissances sociales paramédicales. L’étude autralienne souligne notamment le nombre important de paramètres qui durent être pris en compte pour garantir le succès de l’intervention. En plus de soigner la plaie, assurer la cicatrisation et empêcher l’infection, il fallut également endiguer la douleur pendant et après l’opération, puis permettre au patient de réapprendre à vivre par lui-même et avec les autres.

Malgré le nombre d’incertitudes qui entourent cette découverte, cette dernière démontre l’existence d’une société complexe capable de faire face à de nombreux défis aussi bien sociaux que logistiques, permettant ainsi l’accompagnement de personnes handicapées. De plus, les résultats préliminaires de l’étude montrent clairement que le défunt occupait un rôle important au sein de sa communauté.

« Liang Tebo n'était pas occupée de façon régulière », affirme Dilkes-Hall. « Le site recevait parfois des visites, et c’est durant l’une de ces visites qu’un corps y [fut] amené pour un enterrement rituel très spécifique. »

Enterré dans un lieu d’une grande importance pour sa communauté, le défunt semble avoir occupé une place spécifique dans le groupe, ce qui pourrait justifier à la fois son enterrement et la réalisation de l’opération elle-même. Bien qu’il soit difficile de déterminer son rôle avec précision, de nombreuses hypothèses peuvent surgir des différents éléments rassemblés.

Quoi qu’il en soit, le corps amputé de Liang Tebo est le témoignage d’une société qui apparaît comme bien moins primitive que l’image communément admise des populations du Néolithique.

« Dans l’archéologie occidentale, on sous-estime depuis longtemps les compétences des groupes indigènes et aborigènes, et on ne prend pas en compte le fait qu’ils avaient et ont aujourd’hui encore une vision du monde tout aussi importante et complexe que la nôtre », conclut Dilkes-Hall.