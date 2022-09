Les vikings avaient découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb

Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492. Cette phrase, affirmée comme une vérité historique dans tous les manuels d’Histoire, n'a cessé d’être martelée et répétée aux écoliers du monde entier. Et si cette affirmation historique n’était pas la réalité ?

Il y a plus de cinquante ans, Anne Stine et Helge Ingstad, un couple d’archéologues norvégiens, se sont rendus à L’Anse aux Meadows, zone citée dans les sagas vikings, qui « rapportent des tentatives d’établir une colonie permanente au Vinland, aux confins occidentaux du monde viking ».

La véracité des sagas vikings est encore grandement discutée. « Il s’agit de textes écrits principalement en Islande, environ deux siècles après l’arrivée des vikings en Amérique. Deux sagas principales décrivent les voyages vers les Amériques : la saga d’Erik le Rouge et la saga des Groenlandais. Elles racontent toutes deux l’histoire de personnes issues des colonies vikings du Groenland qui se sont dirigées vers l’Ouest, en direction des Amériques. Les sagas mentionnent les noms que les vikings ont donnés à ces territoires de l’actuel Canada. À savoir Helluland, "pays de la pierre", Markland, "pays de la forêt", et Vinland, "pays du vin". Il existe d’autres comptes rendus – très rares – de l’utilisation de ces noms dans d’autres livres historiques et dans les journaux de bord des navires. Mais l’exactitude ou non des détails contenus dans les sagas reste une source de débat. Les deux sagas sur les Amériques ne sont même pas d’accord entre elles. Il est donc probable qu’elles contiennent des éléments fantastiques, mais aussi des informations réalistes et précises », explique le professeur Michael Dee, co-auteur de l’étude qui a permis d’identifier une date précise de l’arrivée des vikings sur le sol américain.

À L’Anse aux Meadows, le couple d’archéologues norvégiens a découvert de grandes infrastructures ainsi que des artefacts, qui ont très rapidement pu être reliés aux peuples vikings du Groenland et d’Islande. D’après les chercheurs interrogés dans l’épisode 5 de la série VIKINGS : GLOIRE ET DÉCLIN, diffusée ce dimanche à 21 h sur la chaîne de National Geographic, les vestiges mis au jour confirment bel et bien la première présence européenne en Amérique du Nord.