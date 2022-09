5 raisons de regarder Vikings : gloire et déclin

Les Vikings avaient également leurs propres habitudes rituelles : l’une consistait par exemple à brûler leurs cibles en partant, comme ce fut le cas à Portmahomack, qui est l’un des rares sites où des traces physiques d’un raid furent retrouvées. L’objectif était de détruire les preuves, mais aussi de s’assurer qu’aucun esprit vengeur ne les suive chez eux. Pour les chrétiens, cette méthode était un point final glaçant à un acte déjà horrible, et l’Église l’utilisa à son avantage. Les pillards, vêtus de leurs étranges habits et munis d’armes exotiques, qui « piétinaient les os des saints », étaient des personnages parfaits pour galvaniser les croyants et personnifier la puissance de la colère de Dieu.

Plus tard, les chroniques anglo-saxonnes de l’attaque de Lindisfarne racontèrent que « d’immenses tourbillons, des éclairs et des dragons enflammés [furent] vus volant dans les airs » les jours précédant le raid, ce qui amena les dirigeants chrétiens à se demander qui, à Lindisfarne, aurait pu nourrir « une si grande culpabilité » pour provoquer une telle pénitence.

LE PILLAGE N’ÉTAIT PAS LEUR UNIQUE OBJECTIF

L’époque des Vikings suivait une période d’instabilité climatique et de mouvements de masse des populations. La chute de l’Empire romain et le vide qui en résulta donnèrent lieu aux Invasion barbares, d’environ 300 à 800 de notre ère, et qui vit le déplacement de nombreux peuples à travers l’Europe, tels que les Huns, les Goths et les Francs, afin de coloniser leur ancien territoire. S’en suivit ce que certains chercheurs appellent le « petit âge glaciaire » de la fin de l’Antiquité, une période de refroidissement global qui s’accéléra vers 570 de notre ère et fut attribuée aux effets de trois importantes éruptions volcaniques, qui rendirent la vie encore plus difficile pour les personnes qui vivaient le plus au nord.