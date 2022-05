Les Vikings étaient-ils aussi violents que nous l'imaginons ?

BERSERKERS ET AIGLES DE SANG

Les érudits avaient coutume d’affirmer que, pour exécuter certaines de leurs victimes, les Vikings utilisaient une méthode appelée « l’aigle de sang ». Cette pratique consistait à graver la forme d’un aigle sur le dos de la victime, d’ouvrir sa cage thoracique et d’arracher ses poumons par l’arrière.

Winroth soutient fermement l’idée, avancée pour la première fois par sa collègue de Yale Roberta Frank, que cette anecdote découle d’une mauvaise interprétation des vers vikings écrits par les « scaldes », qui étaient allusifs, grammaticalement ambigus et riches en métaphores.

Dans la poésie scaldique, il est courant de trouver des oiseaux, dont des aigles, qui dévorent les corps de leurs ennemis. Suite à des lectures grammaticales douteuses, les auteurs des sagas scandinaves, écrites des siècles après les raids vikings, transformèrent un aigle ouvrant le dos d’un homme en un aigle sculpté sur le dos d’un homme. D’autres embellissements et modifications découlèrent ensuite de cette première erreur.

Winroth souhaite également que nous transformions l’image que nous avons des berserkers : ces guerriers qui, selon la légende, étaient quasiment psychopathes, se trouvaient en première ligne des attaques vikings, et qui auraient été immunisés contre la douleur et peut-être même sous l’emprise de champignons hallucinogènes. Les récits les plus fantaisistes ajoutent qu’ils mâchaient leurs boucliers et mangeaient du charbon ardent. Winroth affirme que les références aux berserkers apparaissent pour la première fois dans la poésie islandaise des 13e et 14e siècles, et qu’ils y sont clairement décrits comme des personnes ayant vécu « il était une fois ».

Mais cela n’exclut pas nécessairement l’existence de guerriers à moitié fous, affirme Robert Ferguson, chercheur indépendant et auteur de The Vikings.

« Je n’ai pas particulièrement de mal à imaginer que les Vikings qui étaient en première ligne de leurs attaques étaient des hommes violents. Ils buvaient. Ils étaient presque des psychopathes. Je pense que nous avons des berserkers [dans les armées modernes] aujourd’hui. C’est juste qu’on ne les appelle plus comme ça. »