Les artéfacts les plus spectaculaires de l'ère des Vikings

Un indice apparut en 1943 avec la découverte d’un casque spangenhelm brisé à Ringerike, en Norvège, et fut longtemps le seul et unique indice à disposition. Trouvé en neuf fragments au sein d’une cache d’armes et d’autres objets funéraires, et baptisé Gjermundbu, du nom de la ferme où il fut trouvé, il fut minutieusement restauré. Avec son aspect cérémoniel et ses lunettes destinées à protéger les yeux du guerrier, il évoque les casques scandinaves (et anglo-saxons) de l’ère pré-viking, dont certains étaient dotés de « barbes » en cotte de mailles. Un deuxième casque étonnamment similaire, bien que moins garni, fut trouvé dans les années 1950 par des ouvriers qui creusaient des tranchées d’égoûts près de Middlesbrough, dans le nord-est de l’Angleterre. Celui-ci fut examiné dans le cadre d’une étude menée en 2020 par l’université de Durham, permettant de confirmer qu’il s’agissait bien d’un casque viking datant du 10e siècle. À l’exception de quelques fragments disparates, cette relique et celle de Gjermundbu sont les deux seuls casques vikings découverts à ce jour.

LES TÊTES D’OSEBERG

L’une des découvertes vikings les plus énigmatiques, et sans doute les plus spectaculaires : le navire funéraire mis au jour en 1904 dans la ferme d’Oseberg, près de Tønsberg, dans la région de Vestfold, en Norvège. Les Vikings utilisaient souvent des drakkars comme celui-ci pour transporter les défunts fortunés ainsi que leurs biens, en veillant à ce que les occupants disposent de suffisamment d’accessoires pour s’assurer une vie prospère dans l’au-delà, à la manière des traditions d’Égypte antique. Datant de 834, la sépulture d’Oseberg était l’équivalent viking de la tombe de Toutânkhamon. Bien que perturbée dans l’Antiquité, elle regorgeait de trésors culturels. Le navire de 21 mètres de long, entièrement fait de chêne et orné de magnifiques sculptures, était rempli de divers objets tels qu’un char, un seau décoré d’une figure en laiton ressemblant à Bouddha, des tentes, des équipements, plusieurs animaux et les corps de deux femmes d’un rang social manifestement élevé.