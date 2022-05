Qui était Toutânkhamon ?

Le plus grand, et ce qui est peut-être aujourd'hui le plus emblématique des trésors, était le masque mortuaire du roi, contenant plus de 9 kilogrammes d'or. Parmi les objets enterrés avec lui pour l'accompagner dans l'au-delà, il y avait une cape en peau de léopard, quatre plateaux de jeu, six chars, trente 30 jarres et quarante-six arcs. Carter passa près d'une décennie à cataloguer les 5 398 objets funéraires.

Deux expositions du trésor de Toutankhamon ont fait le tour du monde avec de nombreux objets dans les années 1960 et 1970 et ont pérennisé l'héritage de Toutânkhamon.

Grâce à son illustre sépulture, Toutânkhamon a en un sens plus fait, dans la mort, pour faire avancer l'étude moderne et la curiosité à l'égard de l'histoire égyptienne que tous les autres pharaons réunis.